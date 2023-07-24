В Подмосковье загорелась электричка

На станции Подсолнечная в Московской области загорелась электричка. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила пресс-служба МЧС.

«Произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда №6614 Москва – Тверь. В результате инцидента произошел пережег контактного провода», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой «Российских железных дорог» (РЖД).

Пассажиры оперативно эвакуировались. Пострадавших в результате пожара нет.

Огонь ликвидирован. Со станции Клин к поезду был направлен маневровый локомотив.

Как предупредили в РЖД, на Октябрьской железной дороге возможен сбой пригородного движения более часа.

Ранее, 18 июля, в Москве на киевском направлении поезд повредил платформу станции Макеевка. В результате повреждены колонны, информационные стойки и остекление.