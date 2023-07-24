Названа предварительная причина возгорания электрички в Подмосковье

По предварительным данным, причиной возгорания электропоезда на станции Подсолнечная в Московской области стало короткое замыкание. Об этом 24 июля сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Проверку по данному факту проводит Северная транспортная прокуратура. Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда №6614 Москва – Тверь. Пассажиры оперативно эвакуировались. Пострадавших в результате пожара нет.