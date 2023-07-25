Архитектор ТЦ «Времена года» назвал возможной причиной аварии износ труб

Причиной трагедии торговом центре (ТЦ) «Времена года» могли стать износ труб и плохие материалы, которые использовал при строительстве генподрядчик. Такое предположение 25 июля высказал в беседе с «Известиями» архитектор ТЦ Владимир Плоткин.

По его словам, если трубы никто не менял с момента постройки здания, то их износ мог иметь место.

«Я думаю, что в 2004 году начали строить. Почти 20 лет. Поэтому износ, скорее всего, был уже серьезный. Надо было за этим следить», — считает он.

Сам Плоткин отметил, что в свое время занимался именно архитектурой здания, создавал чертежи инженерии на первом этаже. С подрядчиками же общался «постольку-поскольку».

«Я вообще этим проектом горжусь, а тут такая история. Думаешь, уж лучше бы ничего тогда не делать, потому что человеческие жизни дороже всего», — отметил архитектор.

Трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало 22 июля — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой составила 4 тыс. кв. м. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). 24 июля был задержан главный инженер компании, осуществлявшей трудовые функции по договору в ТЦ.

Дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

По результатам 24 июля был задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре «Времена года». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На следующий день 39-летнего мужчину доставили в суд в Москве.