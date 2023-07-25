Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику, чтобы принять участие в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Как сообщили 25 июля в Минобороны РФ, визит будет проходить с 25 по 27 июля по приглашению военного ведомства Северной Кореи.

«Российская делегация <…> посетит КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что визит российской стороны будет способствовать укреплению военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Ранее, 2 июня, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН заявила, что Россия призывает США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Зампостпреда выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном, о чем говорят история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия и практические действия Соединенных Штатов.