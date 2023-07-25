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Мишустил посетил локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил работу локомотивовагоноремонтного завода в Улан-Удэ
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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В ходе визита в Бурятию во вторник, 25 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил локомотивовагоноремонтный завод компании «Желдорреммаш» в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

В сопровождении генерального директора предприятия Александра Маврина Мишустин осмотрел электромашинный и локомотивоколесный цеха, а также нескольких находящихся в ремонте и уже отремонтированных составов.

«Он высоко оценил станочное оборудование, а также зашел внутрь ремонтируемого локомотива. Кроме того, глава правительства также осмотрел готовую продукцию предприятия», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Помимо этого Мишустин пообщался с сотрудниками завода и и расспросил их о процессе работы.

Локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ основан в 1934 году. В 2016 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, выпустив 30-тысячный электровоз. В настоящее время предприятие является самым крупным заводом по ремонту локомотивов в России. Завод обслуживает предприятия от Северной до Дальневосточной железных дорог.

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В рамках визита в Бурятию у Мишустина также запланировано посещение Улан-Удэнского авиационного завода и встреча с главой республики Алексеем Цыденовым.

Накануне, 24 июля, Мишустин побывал во Владивостоке, где выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений». В тот же день глава правительства ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и инновационно-образовательной среды острова Русский.

С Владивостока глава российского правительства начал турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Рабочая поездка премьер-министра проходит с 24 по 27 июля. В рамках поездки кроме Улан-Удэ премьер-министр посетит Горно-Алтайск и Норильск и встретится с главами регионов.

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