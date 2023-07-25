Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл во вторник, 25 июля, в столицу Бурятии Улан- Удэ. В городе премьер-министр посетит авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы, а также проведет встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.

«В Улан-Удэ главу правительства встретили вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов», — сообщил Telegram-канал правительства.

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод — одно из крупнейших предприятий, где ремонтируют железнодорожный подвижной состав и производят запасные части, которые поставляются по всей стране. Завод обслуживает предприятия от Северной до Дальневосточной железных дорог.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) — одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». За 80 лет работы на предприятии построили более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.

Накануне, 24 июля, Мишустин побывал во Владивостоке, где выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений», побеседовал с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф», которые представили премьер-министру свои проекты.

Также в этот день глава правительства ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и инновационно-образовательной среды острова Русский.

С Владивостока Михаил Мишустин начал турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Рабочая поездка премьер-министра пройдет с 24 по 27 июля. В рамках поездки он посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск, а также встретится с главами регионов.