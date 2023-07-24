Мишустин ознакомился с планом территориального развития ДВФУ

Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки во Владивосток ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и инновационно-образовательной среды острова Русский. Об этом 24 июля сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Ректор вуза Борис Коробец рассказал Мишустину о перезагрузке направления инженерной подготовки в ДВФУ. На данный момент, по его словам, в образовательный процесс интегрировано сотрудничество с крупными индустриальными партнерами, с каждым из которых планируется запустить инженерные программы, что позволит учащимся на практике реализовать полученные теоретические знания. Для каждой такой программы планируется построить инжиниринговый центр.

Также в рамках развития территории запланировано строительство второй очереди кампуса ДВФУ. Кроме того, планируется строительство социальной инфраструктуры. В частности, будут построены детский сад и школа для детей сотрудников и резидентов инновационного научно-технического центра (ИНТЦ).

Мишустин в свою очередь высоко оценил проект, отметив его важность.

Инновационный научно-технологический центр «Русский» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина в 2020 году. ИНТЦ состоит из четырех научно-образовательных комплексов и осуществляет деятельность по таким ключевым направлениям, как биомедицина, биотехнологии, морской инжиниринг и информационные технологии.

Ранее в этот день Мишустин прибыл во Владивосток для выступления на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встречи с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Рабочая поездка председателя правительства в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа продлится четыре дня, с 24 по 27 июля, в течение которых он также посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. В рамках поездки премьер также встретится с главами регионов.