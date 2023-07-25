Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Зарабатывать блогерам миллионы и не платить налоги — недопустимо. Об этом во вторник, 25 июля, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Он заявил, что экономические преступления — серьезная проблема. В качестве примера он напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — сказал Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что эти претензии ничем не отличаются от интереса представителей закона к бизнесменам. Кроме того, глава СК РФ не исключает, что с претензиями из-за неуплаты налогов могут столкнуться и другие блогеры, которые не извлекут уроков из примеров коллег.

Ранее в этот день суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 октября. Продление ареста блогеру запросила сторона обвинения. При этом следователь заявляла, что если Блиновской изменить меру пресечения, она сможет уничтожить доказательства, угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее, и другими способами влиять на ход расследования.

18 июля суд также арестовал по уголовному делу блогера 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, два машино-места и денежные средства Блиновской на сумму более 100 млн рублей: 50 счетов подсудимой в разных банках, а также более чем 46 млн рублей, $292 тыс., 125,5 юаней.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем.

Обвиняемая была задержана 27 апреля этого года, когда пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.