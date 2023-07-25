Цвет сообщения синий: цена нелегальной верификации в Instagram достигла 500 тыс.

Стоимость верификации аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) на черном рынке достигла 500 тыс. рублей, узнали «Известия». Проводят ее якобы через сотрудников Meta, говорят источники на рынке. Эксперты по PR утверждают, что галочка не дает блогеру никаких дополнительных привилегий, кроме статусности в глазах подписчиков, а специалисты по информационной безопасности предупреждают, что использование подобных услуг крайне небезопасно .

Внимание, галочка

Стоимость верификации аккаунта в Instagram на черном рынке достигла 500 тыс. рублей , рассказали «Известиям» люди, которые предоставляют подобные услуги.

— Создать новый аккаунт с галочкой стоит 300 тыс. рублей , в среднем это занимает от часа до двух дней. Сделать отметку на ваш аккаунт — 500 тыс. рублей , — сказал собеседник «Известий», который занимается такими услугами.

Фото: Getty Images/Tim Robberts

По его словам, если подписчиков в социальной сети не слишком много, то лучше всего делать верификацию на новый аккаунт, поскольку это будет быстрее и дешевле , констатировал собеседник. Значок дает повышенный охват профиля плюс дополнительную поддержку от Meta , добавил он. На вопрос корреспондента «Известий» о том, как именно ставится галочка, продавец ответил:

— У нас большая команда, которая занимается верификацией аккаунтов. Мы работаем через друзей и партнеров в компании , — рассказал он.

Подтвердили информацию о стоимости таких услуг и несколько источников , занимающихся маркетингом. По словам собеседников «Известий», раньше получить галочку было сложнее, поскольку Meta не предоставляла услуги по платной верификации, а с февраля этого года такая функция доступна за $12 в месяц .

Как рассказала «Известиям» москвичка Наталья, она вышла на «специалистов по верификации» через свою знакомую, а галочка ей была нужна для того, чтобы придать статусности своему аккаунту .

— Синий значок — желанный атрибут для блогеров и всех, кто хочет монетизировать свой аккаунт, например инфобизнесменов, потому что он работает на их персональный бренд, повышает уровень доверия к ним, а вместе с тем и цены на их услуги . Такой профиль может быть отправлен в теневой бан, взломан или удален точно так же, как и любой другой, — сказала основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Фото: Getty Images/agrobacter

Верифицированные аккаунты призваны помогать людям отличать настоящих публичных личностей от фан-страничек , отметила PR-менеджер коммуникационного агентства Lampa Мария Шиян. Это некий знак качества, подтвержденный платформой, который демонстрирует эксклюзивность , добавила она.

— Знаменитости очень прицельно работают над своими имиджем и репутацией, а еще вкладываются в свое медиаприсутствие. Покупка галочки связана с желанием обладать, хотя и мнимыми, популярностью и уникальностью : «если у меня есть отметка, как у известного актера, то мы оба находимся по одну сторону баррикад», при этом не делая для этого практически ничего, — сообщила Мария Шиян.

Одно для всех

Сейчас Instagram-аккаунты, которые соответствуют всем требованиям, проходят верификацию на основании подтверждающих личность документов и получают синюю галочку бесплатно или вполне легально за $12 в месяц , рассказал «Известиям» руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

— Любые попытки получить подтверждение профиля в обход правил рассматриваются как мошенничество, и модераторы социальной сети могут попросту заблокировать страницу. Поэтому при покупке такой услуги нужно понимать, что для пользователей существует высокая вероятность потери своих профилей и потери денег , — добавил специалист.

Кроме этого, если человек не уверен в продавце или не знает его лично, то не стоит рисковать и покупать галочку , так как злоумышленник может попросить доступ к аккаунту или документы пользователя для «верификации» его профиля. А это в свою очередь приведет к утечке личной информации , сказал Петр Куценко.

Фото: ТАСС/Олег Елков

— Подобного рода предложения на черном рынке ориентированы на вполне конкретную аудиторию . Вполне логично, если кто-то отдает порядка полумиллиона за синюю галочку в Instagram, он намерен отбить эти деньги и получить прибыль . То есть это своего рода инвестиция в бизнес, причем отнюдь не в легальный, — добавил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

По его словам, полученные таким образом значки часто используются злоумышленниками для создания максимально правдоподобных фейковых аккаунтов . Наиболее популярный вариант — распространение ссылок на вредоносные ресурсы и вовлечение людей в различные мошеннические схемы .

— В голове человека формируется связка: галочка есть, значит, можно верить . В этот момент у жертвы отключается критическое мышление и желание перепроверять информацию , что способствует успеху социотехнической атаки, — сказал Александр Вураско.