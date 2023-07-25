 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Мир
Водитель протаранившего толпу протестующих авто задержан израильской полицией
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном
/

Цвет сообщения синий: цена нелегальной верификации в Instagram достигла 500 тыс.

Почему пользователи готовы платить за такие услуги и чем они опасны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость верификации аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) на черном рынке достигла 500 тыс. рублей, узнали «Известия». Проводят ее якобы через сотрудников Meta, говорят источники на рынке. Эксперты по PR утверждают, что галочка не дает блогеру никаких дополнительных привилегий, кроме статусности в глазах подписчиков, а специалисты по информационной безопасности предупреждают, что использование подобных услуг крайне небезопасно.

Внимание, галочка

Стоимость верификации аккаунта в Instagram на черном рынке достигла 500 тыс. рублей, рассказали «Известиям» люди, которые предоставляют подобные услуги.

Создать новый аккаунт с галочкой стоит 300 тыс. рублей, в среднем это занимает от часа до двух дней. Сделать отметку на ваш аккаунт — 500 тыс. рублей, — сказал собеседник «Известий», который занимается такими услугами.

телефон рука девушка
Фото: Getty Images/Tim Robberts

По его словам, если подписчиков в социальной сети не слишком много, то лучше всего делать верификацию на новый аккаунт, поскольку это будет быстрее и дешевле, констатировал собеседник. Значок дает повышенный охват профиля плюс дополнительную поддержку от Meta, добавил он. На вопрос корреспондента «Известий» о том, как именно ставится галочка, продавец ответил:

— У нас большая команда, которая занимается верификацией аккаунтов. Мы работаем через друзей и партнеров в компании, — рассказал он.

Подтвердили информацию о стоимости таких услуг и несколько источников, занимающихся маркетингом. По словам собеседников «Известий», раньше получить галочку было сложнее, поскольку Meta не предоставляла услуги по платной верификации, а с февраля этого года такая функция доступна за $12 в месяц.

Яблоки раздора: как звезды Instagram* рекламируют мошенников
Блогеры-миллионники и участники «Дома-2» рекомендовали своим подписчикам липовый магазин техники Apple

Как рассказала «Известиям» москвичка Наталья, она вышла на «специалистов по верификации» через свою знакомую, а галочка ей была нужна для того, чтобы придать статусности своему аккаунту.

Синий значок — желанный атрибут для блогеров и всех, кто хочет монетизировать свой аккаунт, например инфобизнесменов, потому что он работает на их персональный бренд, повышает уровень доверия к ним, а вместе с тем и цены на их услуги. Такой профиль может быть отправлен в теневой бан, взломан или удален точно так же, как и любой другой, — сказала основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

блоггер девушка
Фото: Getty Images/agrobacter

Верифицированные аккаунты призваны помогать людям отличать настоящих публичных личностей от фан-страничек, отметила PR-менеджер коммуникационного агентства Lampa Мария Шиян. Это некий знак качества, подтвержденный платформой, который демонстрирует эксклюзивность, добавила она.

Знаменитости очень прицельно работают над своими имиджем и репутацией, а еще вкладываются в свое медиаприсутствие. Покупка галочки связана с желанием обладать, хотя и мнимыми, популярностью и уникальностью: «если у меня есть отметка, как у известного актера, то мы оба находимся по одну сторону баррикад», при этом не делая для этого практически ничего, — сообщила Мария Шиян.

ЗаМЕТАлись: российские блогеры подали к Meta иск на 18 миллионов
За что пользователи Facebook и Instagram обиделись на Цукерберга и есть ли у них шансы в суде

Одно для всех

Сейчас Instagram-аккаунты, которые соответствуют всем требованиям, проходят верификацию на основании подтверждающих личность документов и получают синюю галочку бесплатно или вполне легально за $12 в месяц, рассказал «Известиям» руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

— Любые попытки получить подтверждение профиля в обход правил рассматриваются как мошенничество, и модераторы социальной сети могут попросту заблокировать страницу. Поэтому при покупке такой услуги нужно понимать, что для пользователей существует высокая вероятность потери своих профилей и потери денег, — добавил специалист.

Нефильтрованное: почему растет спрос на соцсети без лайков и постановочных кадров
У пользователей BeReal есть только две минуты, чтобы выложить неотредактированное фото

Кроме этого, если человек не уверен в продавце или не знает его лично, то не стоит рисковать и покупать галочку, так как злоумышленник может попросить доступ к аккаунту или документы пользователя для «верификации» его профиля. А это в свою очередь приведет к утечке личной информации, сказал Петр Куценко.

компьютер интернет соцсети
Фото: ТАСС/Олег Елков

Подобного рода предложения на черном рынке ориентированы на вполне конкретную аудиторию. Вполне логично, если кто-то отдает порядка полумиллиона за синюю галочку в Instagram, он намерен отбить эти деньги и получить прибыль. То есть это своего рода инвестиция в бизнес, причем отнюдь не в легальный, — добавил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

По его словам, полученные таким образом значки часто используются злоумышленниками для создания максимально правдоподобных фейковых аккаунтов. Наиболее популярный вариант — распространение ссылок на вредоносные ресурсы и вовлечение людей в различные мошеннические схемы.

Кануть в сторис: блогеры потеряли до 80% дохода
Почему авторы контента не смогли сохранить аудиторию и рекламодателей

В голове человека формируется связка: галочка есть, значит, можно верить. В этот момент у жертвы отключается критическое мышление и желание перепроверять информацию, что способствует успеху социотехнической атаки, — сказал Александр Вураско.

Синяя отметка — это всего лишь символ, который подтверждает подлинность профиля в социальных сетях. Это не гарантия качества продукта или услуги, которые предлагает аккаунт с такой галочкой. Если пользователь хочет получить этот значок, то лучше обратиться напрямую в социальную сеть и следовать их правилам и рекомендациям, резюмировал Петр Куценко.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир