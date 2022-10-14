ЗаМЕТАлись: российские блогеры подали к Meta иск на 18 миллионов

Российские блогеры подали в суд на корпорацию Meta (признана экстремистской в РФ, внесена в перечень террористов). Как отмечается в коллективном иске 15 человек, 4 марта этого года компания отключила таргетированную рекламу для российских пользователей в своих соцсетях. Этим она нарушила Гражданский кодекс РФ, закон «О защите прав потребителей», нанесла им убытки и ущемила их законные интересы, считают истцы. Блогеры стали терять подписчиков и доходы. За свои просевшие аккаунты и связанные с этим моральные страдания они хотят взыскать с Meta 18,1 млн рублей.

«Вред и нравственные страдания…»

Группа российских блогеров 12 октября обратились в Мещанский суд Москвы с коллективным иском к американской компании Meta. В марте этого года она неожиданно отключила для россиян таргет — рекламу, позволяющую продвигать публикации среди целевой аудитории в Facebook и Instagram (соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов). Но в этот момент блогеры уже перечислили соцсетям деньги за рекламные кампании. Их им никто не вернул. Кроме того, лишившись возможности рекламировать свои посты, блогеры начали терять подписчиков.

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«Действиями ответчика истцам причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, стрессе. Истцы вкладывали временные, интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы на развитие своих аккаунтов. После отключения рекламы они были вынуждены искать новые источники, вкладывать дополнительные средства в других социальных сетях», — говорится в иске.

Не все блогеры тратились на рекламу одинаково, суммы указанные в документе, варьируются от 119 рублей до миллиона. Суммарные потери 15 человек составили 3,1 млн рублей. Теперь потраченное они надеются вернуть через суд. Кроме того, с Меtа хотят взыскать моральный вред — совокупная сумма ущерба оценена в 15 млн рублей — по миллиону на каждого блогера.

«На фоне санкций недружественных государств такая сумма отвечает требованиям справедливости и соразмерности, а также соответствует степени причиненного ущерба», — гласит текст иска.

Многие блогеры раскручивали свои странички годами, и вот старания вылетели в трубу — виртуальную, рассказала «Известиям» Валерия Рытвина, представляющая интересы истцов. Меtа отключила таргет еще 4 марта — до того, как была заблокирована в России. И сделала это без всякого предупреждения, когда многие бизнес-процессы были уже запущены, уточнила она.

Это подтвердили и сами авторы иска. Трэвел-блогер, предприниматель и будущая участница декабрьского конкурса «Миссис вселенная – 2022» Анжела Полежаева ведет свой блог в Instagram более семи лет и набрала за это время 2,2 млн подписчиков. Блог стал основным источником ее дохода, на нем был завязан и ее личный магазин.

— Доход [после отключения таргетированной рекламы] упал минимум в три раза. Бизнес пришлось закрыть, команду отправить в отпуск или уволить. Я действительно пострадала, и это печально, — рассказала она «Известиям».

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Директор Единого рекламного агентства и блогер Владимир Алексеев заплатил за так и не показанную в Instagram рекламу 800 тыс. рублей. Кроме того, им движет и обида за клиентов своей компании.

— У меня в клиентах СММ было около 50 компаний, и у всех был таргет. У многих — только в Instagram, так как эта сеть отлично подходила под малый и средний бизнес и самозанятых плюс там легкий рекламный кабинет. После блокировки большинство не смогли перестроить свои коммерческие аккаунты на другие соцсети и закрыли свои компании. Рынок стал самоуничтожаться, блогеры деморализованы, — рассказал «Известиям» истец.

Выяснять отношения с Меtа напрямую — всё равно что стучаться в закрытую дверь: тебе либо присылают шаблонные ответы, либо не отвечают вовсе, пожаловался Владимир. Другое дело — коллективный иск в суд, который будет иметь правовые последствия, считает он.

Это первый подобный иск российских граждан к компании Марка Цукерберга. Ранее Совет блогеров при Совфеде РФ направлял в калифорнийский офис Меtа претензию на $1 млрд по поводу нарушения компанией международного права и конвенций, рассказала «Известиям» основатель совета Валерия Рытвина. Однако ответа не получил и поэтому решил действовать в рамках российского законодательства.

Прослушка по интересам

Человек оставляет сетевой след в интернете — система видит и собирает всю аналитику о том, что ему интересно, какие сайты он посещает и даже о чем говорит, пояснил принцип работы виртуальной рекламы таргетолог Павел Янчукович. Исходя из интересов каждого конкретного пользователя создается пул целевых запросов, и определенная реклама показывается лишь тем людям, которые под эти запросы подходят.

— Если молодой человек ищет в интернете букет девушке на день рождения и вводит соответствующий запрос в поисковик, то такая же реклама будет ему попадаться и в соцсетях. Уже доказано, что даже наши мобильные телефоны нас «слушают». Если вы с другом поговорили по телефону, например, о покупке автомобиля «Фольксваген», то уже в ближайшие часы в вашем компьютере будет полно рекламы «Фольксвагена», — объяснил он.

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С его слов, претензии блогеров к Меtа правомерны — ни одна сеть не была так эффективна с точки зрения продвижения, как Instagram, и ни одна пока к этому показателю не приблизилась. У самого Павла Янчуковича и его клиентов доходы в первый месяц после блокировки упали на 90%, а всего из соцсети из-за падения рентабельности ушло около 75% российских пользователей.

— Рынок не был готов к тому, что ты ложишься спать, просыпаешься, а возможности рекламироваться в Instagram уже нет. Главный вопрос — почему не предупредили? Просто отключили и не дают зарабатывать деньги. Думаю, Меtа прекрасно понимала, что российский рынок в Instagram очень развит. Там крутились большие деньги, к которым теперь ни у кого доступа нет, — сказал таргетолог.

Сама компания, по его оценкам, тоже несет убытки — ее годовая капитализация после ухода российских пользователей просела на 10–25%.

— Учитывая обороты компании, речь идет о миллионах долларов, это большие убытки, — отметил эксперт.

Судебное разрешение

Мнения опрошенных «Известиями» экспертов о перспективах судебного иска против Меtа разделились.

Блогеры вправе требовать возврата потраченных «кровных»: при покупке рекламы между ними и Меtа были заключены возмездные договоры оказания услуг, которые не были выполнены в полном объеме , считает независимый адвокат Виталий Ульяненко. В этой части закон точно будет на их стороне, а вот с моральным вредом сложнее — физические и нравственные страдания еще надо доказать, добавил он.

В Европе и Северной Америке много исков к мессенджерам и соцсетям, сказал юрист, это обычная практика. По его словам, любой блогер может направить Меtа и внесудебную претензию, лучше всего это делать «Почтой России».

Требования блогеров суд вполне может признать обоснованными, однако фактически получить присужденные деньги они вряд ли смогут, поделился своим видением перспектив дела юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Спартак Хулхачиев.

— Ответчик является американской компанией, поэтому явным риском процесса станет вопрос признания и исполнения судебного решения. Между США и Россией нет договора о взаимном признании судебных решений, что значительно затруднит процесс взыскания в случае победы истцов, — отметил юрист.

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Шансы получить деньги у блогеров минимальны , согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Во-первых, у Facebook и Instagram в России нет денег на выплаты. Во-вторых, доказать убытки будет сложно — слишком разные суммы указаны в иске. Эта история больше напоминает игру на публику. Скорее всего, она не закончится положительным исходом для истцов , — считает он.

Несмотря на скепсис, блогеры сдаваться не намерены. Если российский суд признает их правоту, они готовы соблюсти все сложности процедуры уведомления минюста США, чтобы решение российского суда имело силу в Америке , сказала «Известиям» Валерия Рытвина.

— Мы надеемся, что Меtа пришлет своего представителя в суд и это будет полноценное судебное заседание, — добавила она.

Юрист не исключила, что круг истцов в ближайшее время расширится — закон не препятствует людям с аналогичными претензиями входить в процесс даже после подачи искового заявления.

«Известия» направили запросы в Роскомнадзор, чтобы узнать, действительно ли это первое такое дело, были ли еще прецеденты и есть ли у нынешнего иска юридические основания. На момент публикации ответ не получен.