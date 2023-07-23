На Украине сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели на территории города Сумы в северо-восточной части Украины. Об этом 23 июля сообщает издание «Общественное. Новости».
В настоящий момент в Сумской области объявлен воздушная тревога. Кроме того, сообщается о работе противовоздушной обороны (ПВО).
Министерство обороны РФ не давало комментариев по этому поводу.
Ранее в этот день появилась информация о взрывах в Одесской области. Экстренное оповещение распространилось на Николаевскую область, а также на подконтрольные Киеву территории Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).
По словам главы Одесской военной администрации Олега Кипера, в регионе сработала система ПВО.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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