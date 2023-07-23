Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы произошли на территории Одесской области. Об этом в ночь на воскресенье, 23 июля, сообщает украинское издание ТСН.
В Telegram-канале СМИ также приводится актуальная карта с данными о воздушных тревогах. Согласно имеющейся информации, системы экстренного оповещения сработали в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).
Как уточняет издание «Страна.ua», глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.
Министерство обороны РФ не давало комментариев по этому поводу.
Накануне появились данные о срабатывании ПВО в Кировоградской области.
В этот же день украинский телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Днепропетровской области. В регионе активизировалась система ПВО и прозвучала воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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