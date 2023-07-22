На Украине сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
В Кировоградской области Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 22 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«ПВО дорабатывает только в Кировоградской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Минобороны РФ данную информацию никак не прокомментировало.
Ранее в этот день украинский телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Днепропетровской области. В регионе работала система ПВО и звучала воздушная тревога.
Накануне издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщило о взрыве в Одессе. В регионе звучала сирена воздушной тревоги.
Также в ночь на 21 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Одессе. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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