Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом 21 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

В тот же день взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины. В течение 20 минут информация о взрывах поступала из Сумской, Николаевской и Одесской областей. Незадолго до этого на юго-западе республики объявлялась воздушная тревога.

Тогда же сообщалось о взрывах в Одессе. В Сумах также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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