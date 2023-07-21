Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом
Мир
В Италии конфисковали рекордную партию кокаина на €850 млн
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цены нефти до $90 за баррель
Мир
Ульянов исключил денонсацию СНВ-3 Россией или США
Общество
В Северодонецке начали восстановление более 290 жилых домов и учреждений
Общество
Отправка «Арктик СПГ – 2» укрепила позиции РФ на мировом рынке сжиженного газа
Мир
В Грузии заявили об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с РФ
Мир
Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Общество
Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов
Мир
РПЦ уличила Константинопольский патриархат в попытке расколоть православный мир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Буланова поддержала пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку
Мир
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом 21 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
Ощутимые потери не позволили ВФУ вовремя перегруппироваться и продолжить атаки

Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

В тот же день взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины. В течение 20 минут информация о взрывах поступала из Сумской, Николаевской и Одесской областей. Незадолго до этого на юго-западе республики объявлялась воздушная тревога.

Тогда же сообщалось о взрывах в Одессе. В Сумах также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023