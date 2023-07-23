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В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории

CNN: в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений
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Фото: REUTERS/Lefteris Damianidis
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Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом 22 июля сообщил телеканал CNN.

«Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — заявил директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

Он отметил, что аномально жаркая погода может продлиться и дольше, однако в настоящий момент дать точный прогноз затруднительно.

По данным обсерватории, самая мощная тепловая волна, зарегистрированная в Греции, длилась 12 дней, она накрыла страну в июле 1987 года. При этом температура в Афинах текущим летом может побить исторический рекорд июня 2007 года — 44,8 градуса.

Лето в разгаре: огонь прошел около миллиона гектаров леса
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Ранее в этот день стало известно, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь, разбушевавшийся в лесных массивах на греческом острове Родос.

Также 22 июля сообщалось, что в городе Киотари на Родосе эвакуировали туристов в результате пожара в трех небольших отелях. Сведений о пострадавших нет. Также эвакуировали местных жителей сел, которым угрожал лесной пожар. С побережья на катерах и лодках перевезли в безопасные районы приблизительно 1 тыс. человек.

В Греции отмечается аномальная жара из-за антициклона, который пришел в Южную Европу из пустыни Сахары. Из-за экстремально высоких температур по всей стране полыхают пожары.

В городе Халкида на греческом острове Эвбея 21 июля 46-летний доставщик еды получил смертельный тепловой удар.

19 июля программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

До этого, 17 июля, специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней.

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