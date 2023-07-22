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Туристов эвакуировали из-за перекинувшегося на три отеля пожара на острове Родос

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Фото: REUTERS/Lefteris Diamandis
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В городе Киотари на греческом острове Родос загорелись три небольших отеля. В результате инцидента туристов эвакуировали, сообщил 22 июля телеканал ERT-1.

В огне оказались здания гостиниц Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group. Всех проживающих эвакуировали заранее. Сведений о пострадавших нет.

Пожарные тушат здания и предпринимают меры по предотвращению распространения огня.

По сообщению греческого портала ieidiseis.gr, также эвакуировали местных жителей сел, которым угрожал лесной пожар. С побережья на катерах и лодках перевезли в безопасные районы приблизительно 1 тыс. человек.

Пресс-секретарь пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос в субботу сообщил, что пожар на Родосе в данный момент считается самым сильным в стране.

Он добавил, что в следующие три дня в данном регионе температура может подняться до отметки 45 градусов.

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В Греции отмечается аномальная жара из-за антициклона, который пришел в Южную Европу из пустыни Сахары. Из-за экстремально высоких температур по всей стране полыхают пожары.

Ранее, 19 июля, программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

Кроме того, 17 июля специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней.

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