В Греции из-за аномальной жары скончался курьер

В городе Халкида на греческом острове Эвбея 46-летний доставщик еды получил смертельный тепловой удар. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщило новостное агентство АМНА.

Отмечается, что это первая жертва аномальной жары в стране.

Инцидент произошел накануне днем. По возвращении домой после рабочей смены мужчина почувствовал серьезное недомогание и вызвал скорую помощь. Вскоре после госпитализации, несмотря на усилия врачей, пациент скончался. Специалисты полагают, что смерть наступила из-за «остановки сердечно-легочной деятельности под воздействием экстремально высокой температуры». Точную причину установят по результатам вскрытия.

По предварительным данным, погибший развозил заказы из местной таверны в середине дня, несмотря на ограничение работы службы доставки с 12 до 17 часов. В пятницу правоохранители задержали владельца кафе за непредумышленное убийство, но после объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора.

Ранее, 19 июля, программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

Кроме того, 17 июля специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней. В ВМО предупредили, что на этом фоне у жителей Северного полушария могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.