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В Греции из-за аномальной жары скончался курьер

В Греции 46-летний курьер службы доставки еды умер от теплового удара
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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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В городе Халкида на греческом острове Эвбея 46-летний доставщик еды получил смертельный тепловой удар. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщило новостное агентство АМНА.

Отмечается, что это первая жертва аномальной жары в стране.

Инцидент произошел накануне днем. По возвращении домой после рабочей смены мужчина почувствовал серьезное недомогание и вызвал скорую помощь. Вскоре после госпитализации, несмотря на усилия врачей, пациент скончался. Специалисты полагают, что смерть наступила из-за «остановки сердечно-легочной деятельности под воздействием экстремально высокой температуры». Точную причину установят по результатам вскрытия.

По предварительным данным, погибший развозил заказы из местной таверны в середине дня, несмотря на ограничение работы службы доставки с 12 до 17 часов. В пятницу правоохранители задержали владельца кафе за непредумышленное убийство, но после объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора.

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Ранее, 19 июля, программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

Кроме того, 17 июля специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней. В ВМО предупредили, что на этом фоне у жителей Северного полушария могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

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