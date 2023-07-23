В Греции сообщили об эвакуации более 30 тыс. человек с острова Родос

Более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь, разбушевавшийся в лесных массивах на греческом острове Родос. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну местному новостному порталу rodiaki.gr.

«Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. По словам Хаджииоанну, при содействии береговой охраны, вооруженных сил и местных властей, которые мобилизовали десятки автобусов, эвакуируют более 30 тыс. человек», — сообщил портал.

Первые автобусы с сотнями туристов уже прибыли в Линдос, около 15 тыс. человек должны эвакуироваться из этого района в ближайшее время, сообщила полиция.

По словам вице-мэра Родоса Константиноса Тараслиаса, которые приводит греческий телеканал Mega TV, сильный ветер вызывает значительные трудности в тушении лесных пожаров.

«Предпринимаются очень большие усилия, чтобы перевезти наших туристов. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тыс. туристов. В районах, где горит, их около 8 тыс.», — сообщил Тараслиас.

Также он подчеркнул, что на данный момент ввиду ситуации на острове нет ни одной зафиксированной человеческой смерти.

Также сообщается, что врачи «скорой» оказали первую помощь более чем 60 жителям и туристам, у которых были проблемы с дыханием. Четверо взрослых и двое новорожденных были госпитализированы.

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.

На Родосе пятый день бушует сильный лесной пожар, начавшийся во вторник в центральной части и дошедший до побережья на юго-восточной части острова.

22 июля сообщалось, что в городе Киотари на греческом острове Родос эвакуировали туристов в результате пожара в трех небольших отелях. Сведений о пострадавших нет. Также эвакуировали местных жителей сел, которым угрожал лесной пожар. С побережья на катерах и лодках перевезли в безопасные районы приблизительно 1 тыс. человек.

В Греции отмечается аномальная жара из-за антициклона, который пришел в Южную Европу из пустыни Сахары. Из-за экстремально высоких температур по всей стране полыхают пожары.

Ранее, 19 июля, программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

Кроме того, 17 июля специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней.