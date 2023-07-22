Очевидец рассказал о трагедии в ТЦ «Времена года» в Москве

Очевидец Дмитрий рассказал 22 июля «Известиям» о трагедии в столичном торговом центре «Времена года».

По словам молодого человека, он наблюдал за происходящим из здания, которое находилось в 20 м от ТЦ.

«Печально. Люди пострадали. Сначала было много пара, суета. Из «Глобал Гурмэ» начали выбегать люди. Никто ничего не говорил, пока вода уже не начала литься [из здания]», — сказал он.

Он уточнил, что эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут, по словам Дмитрия, не могли отключить воду. Он предположил, что администрации торгового центра не было на месте ввиду того, что выходной день, а рядовые сотрудники не смогли вовремя сориентироваться в ситуации.

Сотрудницы центра, добавил молодой человек, пытались самостоятельно убирать воду, будучи при этом почти с голыми ногами. Затем на место прибыли сотрудники МЧС и начали отключать свет.

Прорыв трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» произошел ранее в этот день. В результате аварии погибли четыре человека. Минимум 10 человек госпитализировали, все они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия. По сообщению МЧС РФ, причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Следователи начали изымать техническую документацию по торговому центру.

По кадрам с места прорыва трубы, которые появились в распоряжении «Известий», заметно, что кипяток хлынул в помещения на минус первом этаже, где располагался цех магазина «Глобал Гурмэ».