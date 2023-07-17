Через Керченский пролив начали переправлять легковые авто на паромах

Легковые автомобили начали переправлять через Керченский пролив на пароме, движение идет в обе стороны. Об этом сообщил 17 июля оперативный штаб Кубани.

На площадке в ожидании перед отправкой парома скопилось около 200 машин. Легковые машины будут на пароме переправлять через Керченский пролив, пока перекрыто движение на Крымском мосту.

К настоящему времени паромы на Керченской переправе привезли 134 грузовые машины и 525 пассажиров. Всего работают три парома: «Мария», «Лаврентий» и «Керченский 2».

Автомобильные заторы на подъездах к Крымскому мосту отсутствуют, сотрудники ДПС информируют водителей о невозможности проезда в данном направлении.

«Организован трансфер пассажиров без машин в порт к паромам, выполнено 20 рейсов. На автомобильной развязке Ахтанизовская – Соленый организован пункт раздачи воды, установлены биотуалеты», — заключили в оперштабе Кубани.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил граждан не ездить через Крымский мост и использовать альтернативные маршруты.

Все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов.

Со своей стороны, Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами проезда. Кроме того, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.