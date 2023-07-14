Мурашко заявил об отсутствии риска вспышки менингококковой инфекции в РФ

Риска вспышки в России менингококковой инфекции нет. Об этом 14 июля заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

Он отметил, что вспышка болезни в Свердловской области была локализована, зараженные пациенты идут на поправку.

«16 пациентов находятся под наблюдением. Состояние их удовлетворительное, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений. Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку», — сообщил Мурашко.

Ранее, 9 июля, управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальных. Было осмотрено более 1200 человек. В связи с ситуацией проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

Позднее региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников маркетплейса. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

В распределительном центре Ozon проводилась вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.