У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию

На территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На настоящий момент вакцинировано более 60 человек. Всего по состоянию на 5 июля зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В ведомстве заверили, что до получения результатов лабораторных исследований были приняты меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Специалисты уже определили границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан, контактные лица установлены. Усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.

В конце ноября прошлого года стало известно, что несколько работников со склада компании Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Тогда пресс-служба маркетплейса уточняла, что массового заражения среди сотрудников нет. Для всех сотрудников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания.