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Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Несколько работников со склада компании Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, но массового заражения среди сотрудников нет. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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«На небольшом фулфилмент-центре на Новой Риге выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет. Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что для всех сотрудников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания. Кроме того, в Ozon уточнили, что проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра».

В компании добавили, что на складе была оперативно проведена тотальная дезинфекция, он продолжает функционировать. Уточняется, что на нем сейчас действует масочный режим и регулярные медицинские осмотры.

Информация о том, что более 30 сотрудников склада компании заболели менингитом, появилась ранее в понедельник в Telegram-каналах. Сообщалось, что десятки больных были госпитализированы.

В этот же день врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова в беседе с «Известиями» рассказала, что менингит может сопровождаться мучительными головными болями, рвотой, судорогами и другими симптомами. Она уточнила, что менингит — это заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причинами возникновения считаются инфекционные возбудители, добавила эксперт.

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