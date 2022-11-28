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Невролог назвала симптомы и пути заражения менингитом

Невролог Игнатова объяснила, можно ли заболеть менингитом из-за отказа носить шапку зимой
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Менингит может сопровождаться мучительными головными болями, рвотой, судорогами и другими симптомами. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Известиям» сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова.

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Она уточнила, что менингит — это заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга.

«Оно характеризуется интенсивными мучительными головными болям, повышением температуры тела, рвотой, утратой сознания, ригидностью затылочных мышц, судорогами, сыпью по телу, иногда нарушением психики и сонливостью», — перечислила врач.

Причинами возникновения считаются инфекционные возбудители. Различают несколько видов менингита в зависимости от возбудителя: вирусный (вирус герпеса, гриппа и паротита); бактериальный (стрептококк, менингококк, клебсиеллы и другие); туберкулезный (микобактерия); грибковый (кандиды и криптококки). Также возбудителями инфекции могут стать простейшие — амебы, токсоплазмы.

При этом бактериальный менингит может привести к осложненной форме — гнойному менингиту. Нередко встречаются смешанные формы, когда менингит провоцируется несколькими видами возбудителей.

Как уточнила Игнатова, пути заражения менингитом включают воздушно-капельный, контактно-бытовой, орально-фекальный, гемато- и лимфогенный, плацентарный.

«Один из самых частых и устоявшихся вопросов на сегодняшний день о менингите — возможно ли заразиться менингитом, если не носить шапку в холодное время года? Только от одного этого фактора — нет. Вследствие совокупности факторов риска — да», — пояснила невролог.

К числу факторов риска она отнесла недавно перенесенные инфекционные болезни (грипп, фарингит, ангина, пневмония, отит и другие.), хронические инфекционные и иммунные заболевания, травмы головного и спинного мозга, а также авитаминоз. При этом на риск заболеть менингитом также влияет переохлаждение, поэтому одеваться следует по погоде, в том числе не забывать о шапке, подчеркнула Игнатова.

15 ноября врач-невролог «СМ-Клиника» Екатерина Полянская предупредила, что головная боль может быть симптомом инфекционного поражения нервной системы, инсульта и других опасных состояний, требующих немедленной медицинской помощи. Так, при менингите головная боль будет сопровождаться повышением температуры, звуко- светобоязнью, тошнотой, рвотой, высыпаниями на коже, болями в суставах, мышцах.

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