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Названы требующие немедленного обращения к врачу случаи головной боли

Невролог Полянская: головная боль может быть симптомом инсульта и инфекционного поражения нервной системы
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Фото: Global Look Press
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Головная боль может быть симптомом инфекционного поражения нервной системы, кровоизлияния, инсульта и других опасных состояний, требующих немедленной медицинской помощи. О них «Известиям» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Екатерина Полянская.

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«Говорить о головной боли одновременно легко и сложно — с одной стороны, это проблема, которая знакома большинству из нас, но с другой стороны, головная боль может быть сигналом опасных заболеваний. Начнем с того, что головные боли можно разделить на первичные и вторичные», — уточнила эксперт.

По ее словам, первичные боли существуют сами по себе и не являются следствием какого-либо заболевания. Наиболее часто на приеме у невролога можно встретить пациентов с мигренью и головной болью напряжения. В большинстве случаев эти состояния поддаются контролю, пациенты принимают индивидуально подобранную врачом-неврологом терапию. Более редкими являются вегетативные головные боли, сопровождающиеся вегетативными симптомами (слезотечение, насморк, покраснение конъюнктивы).

Вторичные головные боли являются симптомом, следствием основного заболевания. Причинами таких болей могут выступать травмы; сосудистые нарушения (тромбоз венозного синуса головного мозга, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, в том числе субарахноидальное кровоизлияние); инфекционные заболевания — менингиты и энцефалиты различной природы; повышение внутричерепного давления при отеке мозга, при объемном образовании; воздействие токсинов, употребление или отмена некоторых лекарств.

Как отметила невролог, существуют ситуации, когда пациенту с головной болью стоит насторожиться — такие состояния в медицине называют красными флагами.

«Немедленного медицинского обращения требует возникновение внезапной головной боли «громоподобного» характера, словно удар по голове, что является симптомом субарахноидального кровоизлияния. Развитие острой головной боли, сопровождающейся неврологической симптоматикой (слабость и онемение в руке, ноге, нарушение речи, асимметрия нижней части лица), может являться следствием гемо- или ишемического иррагического инсульта», — подчеркнула Полянская.

Кроме того, головная боль может быть симптомом инфекционного поражения нервной системы, к примеру при менингите. В таком случае она будет сопровождаться повышением температуры, звуко- светобоязнью, тошнотой, рвотой, высыпаниями на коже, болями в суставах, мышцах.

«Появление и нарастание головной боли — опасный сигнал при беременности, может быть следствием состояния преэклампсии. Особые симптомы головной боли отмечаются при синдроме повышения внутричерепного давления (например, при объемном образовании) — это чаще утренние головные боли, распирающего характера, с выраженным чувством давления на глаза, усиливающиеся при кашле, натуживании, возникающие при наклоне головы вниз, сопровождающиеся тошнотой», — предупредила врач.

Также насторожиться стоит пациентам, которые уже страдают первичными головными болями, однако их характер изменился или они стали устойчивы к привычной терапии. Необходимо иметь в виду, что головные боли могут развиваться вследствие интоксикаций, применения некоторых лекарств, а также при злоупотреблении анальгетиками.

«Я кратко перечислила не только причины, но и некоторые симптомы, наиболее опасных головных болей. Все эти ситуации требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью! В медучреждении обязательно проводится неврологический осмотр пациента, выполняется диагностика, что необходимо для постановки диагноза и правильного лечения. Главное — это вовремя обратиться за помощью!» — резюмировала Полянская.

12 ноября врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев рассказал о самых частых причинах боли в ногах. По его словам, их можно разделить на три основные группы в зависимости от происхождения: суставные, мышечные и неврологические.

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