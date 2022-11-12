Невролог назвал главные причины боли в ногах

Самыми частыми причинами болей в ногах являются проблемы с суставами, мышцами или нервами. Об этом «Известиям» рассказал врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев.

Как отметил специалист, каждый человек хоть раз сталкивался с болью в ногах — после тренировок, бега, долгой смены в стоячем положении или копания грядок.

«Чем старше мы становимся, тем чаще и интенсивнее они болят, и вот уже ближе перспектива стать той бабушкой с тростью, которая охает при каждом шаге и медленно двигается по улице. Однако эта перспектива не так уж и близка и по-хорошему вообще не должна вызывать у нас ужас, так как всё это можно предотвратить», — подчеркнул он.

По словам Барышева, причины боли в ногах можно разделить на три основные группы в зависимости от происхождения: суставные, мышечные и неврологические (то есть связанные с поражениями нервов).

«Проще всего с суставами — чем они сильнее повреждены, тем сильнее болят. Постоянные боли при нагрузке, вставании, трудности разгибания коленей и голеней — это чаще всего следствие повреждения суставов. Предотвратить его можно правильными тренировками, употреблением в пищу продуктов, богатых коллагеном, и избеганием перегрузки суставов», — пояснил он.

Врач также призвал не пренебрегать профилактическим осмотром ортопеда, поскольку первопричиной боли в ногах могут быть перенесенные в детстве травмы, которые сказались на формате движения человека, потихоньку «подтачивая» его суставы.

«С мышцами ситуация обстоит немного иначе: если ноги быстро устают, «сосудистые звездочки» и рисунок вен начинают всё явственнее выступать на наших ногах с синевой, присущей соседу, не ограничивающему себя в алкоголе, а сами мышцы начинает сводить от длительного хождения и перспектива пройти пару километров пешком начинает навевать всё более и более явственный ужас, то можно заподозрить две вещи: изменения сосудов ног или нарушение баланса микроэлементов, в первую очередь магния и калия», — предупредил невролог.

Однако если мышцы работают как обычно, сила в них всё такая же, как и раньше, а вот по вечерам сложно заснуть, ноги хочется перекладывать на кровать или вообще свесить с нее, при этом по утрам вы ловите себя на мысли, что как будто иголочки колют пятки и ступни, — это повод задуматься проблемах с нервами. В этом случае не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением, следует обратиться к специалисту, который выявит истинную причину болезненных ощущений, подчеркнул Барышев.

«Какие бы жалобы вас ни беспокоили, я перечислил лишь небольшую группу причин, а их может быть множество, и в случае если вы понимаете, что работа вашего организма не соответствует «заводским стандартам», никогда не будет лишним обратиться за квалифицированной медицинской помощью либо пройти диспансеризацию, потому что профилактировать проблему всегда легче, чем лечить её. Помните о своем здоровье, не занимайтесь самолечением и сохраняйте позитивный настрой», — резюмировал врач.

29 октября врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе, дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, а также почечной недостаточности. Для профилактики и облегчения симптомов такого состояния специалист рекомендует создавать умеренную физическую нагрузку на ноги за пару часов до сна, делать расслабляющие ванночки и проводить самомассаж икроножных мышц.