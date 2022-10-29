Врач назвала причины дискомфорта в ногах перед сном

Синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе, дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, а также почечной недостаточности. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она пояснила, что синдром беспокойных ног — это состояние, при котором появляется неконтролируемое желание двигать ногами из-за неприятных ощущений: покалывания, мурашек, кожного зуда. Движения временно снимают эти ощущения. Обычно это состояние возникает в вечерние или ночные часы, когда человек сидит или лежит.

«Синдром беспокойных ног — распространенная проблема, но далеко не все обращаются к врачу за помощью. Несмотря на отсутствие прямой угрозы здоровью, это состояние требует своевременной диагностики и лечения. Дело в том, что «беспокойные ноги» могут быть признаком серьезных нарушений в организме, со временем тяжесть синдрома нарастает, страдает качество сна, что не только приводит к снижению качества жизни, но и ухудшает течение других болезней», — предупредила Кашух.

По ее словам, причины такого синдрома разнообразны. Врачи выделяют так называемый первичный синдром беспокойных ног — состояние, которое возникло само по себе без сопутствующих болезней. Причины его до сих пор мало понятны. Ученые предполагают, что в этом случае происходит нарушение обмена веществ в нервной системе. Речь идет об особом веществе — дофамине, которое регулирует сокращение мышц.

«Синдром беспокойных ног может быть вторичным, настоящие причины которого самые разнообразные. Проблема может возникнуть на фоне дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, почечной недостаточности», — уточнила врач.

Лечение синдрома беспокойных ног сильно различается в зависимости от причин. Так, перед подбором терапии врач оценивает состояние организма в целом, уровень железа и витаминов группы В в крови, проверяет работу почек. В зависимости от результатов анализов подбирается средство для устранения неприятных ощущений в ногах.

«Иногда пациентам также требуется психологическая помощь. Из-за синдрома беспокойных ног человеку трудно заснуть, он часто просыпается. Депривация сна негативно влияет на психоэмоциональное состояние. На этом фоне могут появится серьезные нарушения вплоть до тревожности и депрессии», — предостерегла Кашух.

Для профилактики и облегчения симптомов синдрома беспокойных ног специалист рекомендует создавать умеренную физическую нагрузку на ноги за пару часов до сна, делать расслабляющие ванночки, проводить самомассаж икроножных мышц, а также избегать кофе, сигарет и алкоголя в вечернее время.

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