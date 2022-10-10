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Флеболог рассказал об опасных осложнениях варикоза

Флеболог Копылов: варикоз может приводить к образованию тромбов
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Варикозная болезнь может приводить к образованию тромбов и в дальнейшем их попаданию в сердце или легочную артерию, что уже представляет угрозу для жизни человека. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал врач-флеболог, хирург сети клиник «Атлас» Борис Копылов.

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«При варикозе нарушение кровотока провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен. Если ничего не предпринимать, то могут развиться такие осложнения, как трофические расстройства, тромбоз или тромбофлебит вен, кровотечения из варикозных вен», — сказал Копылов «Газете.Ru».

Однако самым опасным осложнением варикоза он назвал тромбоэмболию легочной артерии. Как пояснил флеболог, при этом заболевании в сосудах образуется тромб, который может закрыть собой легочную артерию.

Он также отметил, что в начале заболевание протекает практически бессимптомно. Поэтому людям с лишним весом, сидячим образом жизни и беременным следует проконсультироваться с флебологом для профилактики.

Тем же, кто жалуется на постоянную тяжесть в ногах, отечности, появлении сосудистых звездочек, судороги и расширенные вены посещение флеболога обязательно, так как он сможет назначить лечение.

Ранее, в сентябре, хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Армен Авакян рассказал о последствиях привычки сидеть, сложив ногу на ногу. По его словам, это может привести к искривлению позвоночника. Медик сообщил, что смещение оси позвоночника чревато перенапряжением мышц спины, ранним износом межпозвонковых дисков и хроническими болями.

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