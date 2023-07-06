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Работник OZON рассказал о погибшем от менингита коллеге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Коллега погибшего от менингита работника OZON рассказал, что он заболел и умер очень быстро.

«Один человек умер от инфекции в больнице, проживал в хостеле. Умер мужчина. Я видел его. Он здесь болел, а раньше он нормальный был. Сразу заболел, сразу в больницу отвезли, там умер. Уже три-четыре дня прошло», — сказал Рахат 6 июля «Известиям».

По его словам, работники распределительного центра стали заболевать на прошлой неделе.

Ранее в этот день Минздрав Свердловской области сообщил о смерти двух сотрудников OZON в Екатеринбурге.

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В настоящее время в распределительном центре OZON проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина сообщили «Известиям» о введении масочного режима. Там рассказали также, что при входе в помещение сотрудникам измеряют температуру, проводятся регулярные медицинские осмотры, при признаках простуды к работе работников не допускают, также поверхности обрабатывают антисептиком.

5 июля отмечалось, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, добавили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

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