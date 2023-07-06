Второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник OZON умер в Екатеринбурге. Данную информацию в четверг, 6 июля, подтвердили «Известиям» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее в этот день сообщалось о первом случае летального исхода среди сотрудников OZON, которые заболели менингококковой инфекцией. Минздрав региона указал на проведение необходимых исследований для установления точной причины смерти умершего.

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина сообщили «Известиям» о введении масочного режима. Там рассказали также, что при входе в помещение сотрудникам измеряют температуру, проводятся регулярные медицинские осмотры, при признаках простуды к работе работников не допускают, также поверхности обрабатывают антисептиком.

5 июля отмечалось, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, добавили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.