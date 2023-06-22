«Водопроводную воду не надо пить сырой ни в какой стране»

Изменение маршрутов зарубежного отдыха россиян не повлияло на спектр инфекций, с которыми они рискуют вернуться домой , заявила в интервью «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В этом году у же отмечены случаи завоза лихорадки Денге из стран Юго-Восточной Азии. Корь, лейшманиоз, лихорадки Западного Нила и чикунгунья, дизентерия ждут туристов как в Европе, так и на других континентах. Перед поездкой в Таиланд или Китай стоит вакцинироваться от бешенства, а отправляясь в Турцию, сделать прививку от кори и менингококковой инфекции. Путешествуя по некоторым регионам России, следует привиться от клещевого энцефалита. И везде нужно соблюдать базовые навыки туриста — ходить проложенными тропами, не пить сырую воду, мыть овощи и фрукты. Об этих и других правилах безопасного путешествия — в беседе с Натальей Пшеничной.

«Болячки примерно те же, что и всегда»

— Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии по вопросам защиты прав потребителей туруслуг. Давайте поговорим о том, как сделать отдых безопасным. Геополитическая ситуация несколько изменила маршруты зарубежных поездок россиян. Какие болячки везут в этом году из-за границы?

— Болячки примерно те же, что и всегда. Сейчас, например, идет интенсификация авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии, где встречается лихорадка Денге. У нас, как и в предыдущие годы, регистрируются случаи завоза, о чем регулярно сообщает Роспотребнадзор.

В некоторых странах, например в Таиланде, идет подъем заболеваемости этой инфекцией. Там с начала года зарегистрировано более 19,5 тыс. случаев. Регистрируются больные этой инфекцией в Малайзии, Вьетнаме, Индии.

Из тропических стран всегда были, есть и будут риски попадания к нам различных кишечных инфекций, в том числе сальмонеллеза, дизентерии.

— Стали ли реже встречаться какие-то из привозных инфекций?

— В целом ситуация та же, что и прежде. Из европейских стран в Россию часто везли корь. Сейчас туда ездят мало, но болезнь привозят и из тех стран, на которые переориентировались наши путешественники. Они инфицируются корью и в Центральной, и в Юго-Восточной Азии, можно завести ее и из Африки.

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— Как защитить себя в поездках за границу? Наверное, всем понятно, что нельзя пить воду из открытых источников. А как насчет водопроводной воды?

— Ее тоже не надо пить сырой. Причем ни в какой стране. В популярной и, казалось бы, безопасной Турции несколько лет назад были вспышки энтеровирусной (кишечной) инфекции, причем очень серьезные. В отелях есть чайники, в которых можно кипятить воду. Другой вариант — бутилированная вода, которая точно проходит известные степени очистки.

Даже в Европе как минимум детям не надо разрешать пить сырую воду, в том числе из уличных фонтанчиков. Мало ли что туда может попасть. Наибольшая вероятность подхватить таким образом энтеровирусную инфекцию. Еще легче ее «поймать» в городских фонтанах. Это заболевание передается от человека человеку. Даже выздоравливающий человек всё еще может выделять возбудителя инфекции, хотя внешне он кажется здоровым.

В Южной Европе можно инфицироваться лихорадкой чикунгунья. Случаи периодически фиксируются, например, в Италии. Лихорадку завезли в страну из Восточной Азии, затем ее распространяли местные комары — сначала среди жителей района Лацио, а потом в Калабрии, Эмилия-Романья, Риме.

В Болгарии и Испании регистрируются случаи Крымской геморрагической лихорадки, минимальный риск заразиться ею есть и в Греции.

«Если не соблюдать меры предосторожности, то риски есть всюду»

— Куда сейчас, с учетом актуальной эпидемической ситуации, лучше бы не ехать, а куда отправляться вполне себе безопасно?

— Сложный вопрос, потому что если не соблюдать базовые меры предосторожности, то риски есть всюду. Если соблюдать, то те туристические направления, которые для нас открыты , куда водят организованные группы, относительно безопасны.

Например, Турция. Там в год регистрируется до 500 случаев Крымской геморрагической лихорадки, часто встречается лихорадка Западного Нила. Но наши туристы, как правило, не ходят в те места, где можно этим заразиться, — на заболоченные территории, где много клещей и комаров. Еще в Турции встречаются корь, лейшманиоз. Но если отдыхать на территории отеля, где обычно следят за качеством воды, обеззараживают бассейны, обрабатывают участок против насекомых и другой опасной живности, то риск заразиться крайне мал.

Но эти меры не помогут уберечься от кори, если нет защитных антител. Поэтому, если есть сомнения, лучше проверить антитела и, если их нет, провакцинироваться.

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— Стоит ли с точки зрения рисков для здоровья экспериментировать с непопулярными направлениями типа Ирана, Сирии, Афганистана?

— Если говорить об Афганистане, риски велики с учетом того, что страна развивающаяся и там еще нет сформированной противоэпидемической инфраструктуры. Легко можно заразиться трехдневной малярией, есть риск заразиться брюшным тифом и опять же лихорадкой Денге, лихорадкой чикунгунья, кожным висцеральным лейшманиозом, Крымской геморрагической лихорадкой, различными гельминтозами.

Иран, конечно, более безопасная страна, но есть риски Крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила, Денге, кожного и висцерального лейшманиоза. Но если не искать приключений, если соблюдать все меры предосторожности и ходить только туристическими тропами, то человек получит удовольствие. Страна необычная, интересная, и, скорее всего, путешественник приедет домой здоровым. Особенно если возьмет с собой репелленты и будет ими регулярно пользоваться.

«Собираясь в Таиланд, надо вакцинироваться от бешенства»

— Должен ли кто-то информировать путешественников о мерах эпидемической безопасности в стране, куда они собираются?

— Как правило, крупные, давно известные турагентства это делают. Наш турист должен быть провакцинирован от всех заболеваний, внесенных в национальный календарь прививок, то есть от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, гепатита В. Это касается прежде всего детей.

Если у взрослого таких прививок нет или он не помнит, делал ли, по крайней мере надо посмотреть титры антител к этим инфекциям, оценить риски. Следует помнить, что прививки от дифтерии, столбняка не дают пожизненный иммунитет и взрослым необходима ревакцинация. Для поездки в ряд стран рекомендуется вакцинация от гепатита А и от брюшного тифа.

Тем, кто собирается в страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Китай, Вьетнам, Индию, страны Южной Америки, рекомендуется позаботиться о вакцинации от бешенства, особенно если они планируют посещать пещеры (там водятся летучие мыши) или любят гладить различных экзотических животных (лучше не рисковать в любом случае).

Особое внимание следует уделить тем, кто едет в страны Центральной Африки в отношении вакцинации от менингококковой инфекции. В других странах этого континента риск меньше. Но давайте понимать, что люди из стран высокого риска тоже путешествуют и могут завезти инфекцию в другие туристические места, «поделиться» ей в аэропорте или самолете.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Чем надо привиться перед поездкой в Турцию?

— Я бы посоветовала проверить титры против кори, и если они низкие или их нет — провакцинироваться. Еще не лишним будет позаботиться о вакцинации детей от менингококка — это мера рекомендательного характера, но на нее стоит обратить внимание, потому что были случаи заболевания маленьких туристов этой инфекцией даже в европейских странах.

«Не следует прельщаться даже ручьями и ключами»

— В каких регионах России сейчас повышен риск инфекций?

— Те, кто планирует отдыхать на Байкале, в Карелии, в Сибири, должны позаботиться о вакцинации против клещевого энцефалита. Обычно она делается трехкратно, но, если сроки поджимают, то можно сделать и двукратно и отправляться в поездку через две недели после второго укола.

От кори, безусловно, надо вакцинироваться. Есть еще риск энтеровируса, но у нас пока такой вакцины нет, поэтому основное — соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах, избегать заглатывания воды при купании.

Маленьких детей обязательно нужно привить от ротавирусной инфекции, тем более что эта вакцина входит в национальный календарь.

И конечно, соблюдать все те же правила туриста — не пить некипяченую воду, особенно из открытых водоемов. Есть такое понятие — «диарея путешественников», которое связано даже с изменением состава питьевой воды. Оно иногда приводит к дисфункции кишечника. Речь в этом случае идет о качественной воде, что уж говорить о некачественной, в которую могут попасть различные микроорганизмы, например кишечная палочка.

Не следует прельщаться даже прекрасными ручьями и ключами. Никто ж не знает, какая вода туда попадает. Может быть, этот ключ проходит мимо выгребной ямы.

При прогулках по лесу обязательно надо защищать себя от клещей: выбирать одежду с длинным рукавом, заправлять штанины в высокие ботинки, обрабатывать кожу репеллентами. Спать с антимоскитными сетками как на различных базах отдыха, так и, например, в палатках. Так вы снизите риски заболеть не только клещевым энцефалитом, но и болезнью Лайма. Малярии у нас, слава богу, нет, но не так далек тот период, когда регистрировались местные случаи.

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

— Что у нас с чистотой Черного моря в Сочи? Можно ли ехать туда с маленькими детьми?

— Надо понимать, что у маленьких детей перепад климата может ослабить и без того несформированный окончательно иммунитет и сделать их уязвимыми к различным инфекциям.

Если вы решили вывезти ребенка на Черное море, посмотрите, где расположен отель. Не выбирайте те места, те пляжи, где в море впадают реки, иначе ваш ребенок будет купаться не в морской воде, а уже наполовину в смешанной с речной. В речной воде выше риски распространения различных инфекций.

Не стоит идти на пляж, если недавно прошли обильные дожди, ведь после паводков смывается верхний слой почвы, и всё это уходит в реку, а дальше — в море. Взрослые заплывают далеко и купаются в относительно чистой морской воде, а маленькие детки плещутся у берега и оказываются в зоне риска.