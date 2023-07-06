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В Екатеринбурге умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник OZON

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Умер один из заразившихся менингококковой инфекцией сотрудник распределительного центра OZON в Екатеринбурге. Об этом 6 июля сообщил минздрав региона.

«Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — отметила пресс-служба регионального ведомства в беседе с «РИА Новости».

Специалисты провели вакцинацию сотрудников, сейчас привито свыше 60 человек.

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5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon.

Роспотребнадзор подчеркнул, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, добавили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

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