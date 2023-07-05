В Роспотребнадзоре исключили риск заражения менингококком через посылки

Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в этот день в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге были зарегистрированы семь случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon.

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что специалисты Роспотребнадзора проводят в распределительном центре OZON полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими. Проводится обеззараживание воздуха.

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