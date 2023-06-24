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OZON временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский интернет-магазин OZON временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах РФ. Об этом сообщили в компании 24 июня.

«В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации», — рассказали агенству «РИА Новости» в OZON.

Отмечается, что также возможны задержки в доставке из-за перекрытия дорог.

Кроме того, в компании уточнили, что из-за сложившейся ситуации рейтинг продавцов, которые не могут совершить отгрузку товаров. Также будут продлены сроки хранения товаров в пунктах выдачи, которые работали с перебоями.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В связи с этим ранее в этот день движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто. Также движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км.

Кроме того, в Тульской области усилены меры безопасности. Так, со стороны Московской и Липецкой областей временно ограничен транзитный проезд на трассе М-4 «Дон». Также было перекрыто движение по мосту через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

В свою очередь, в департаменте транспорта Москвы предупредили, что возможны задержки и отмены отправлений некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов столицы по южным направлениям.

В некоторых регионах страны отменили все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами.

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