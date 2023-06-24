Движение перекрыто по мосту на Симферопольском шоссе в районе Серпухова

Движение транспорта по мосту через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе города Серпухов было перекрыто. Об этом сообщили 24 июня в министерстве транспорта Московской области.

«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым», — предупредило ведомство в своем Telegram-канале.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В связи с этим ранее в этот день движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто. Также движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км.

Кроме того, в Тульской области усилены меры безопасности. Так, со стороны Московской и Липецкой областей временно ограничен транзитный проезд на трассе М-4 «Дон».

В свою очередь, в департаменте транспорта Москвы предупредили, что возможны задержки и отмены отправлений некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов столицы по южным направлениям.

В Воронежской и Липецкой областях, а также в Москве и Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами.