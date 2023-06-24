Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Липецка и Москвы

В Тульской области усилены меры безопасности, в связи с чем со стороны Московской и Липецкой областей временно ограничен транзитный проезд на трассе М-4 «Дон». Как сообщила 24 июня пресс-служба областного правительства, в регионе проводятся антитеррористические мероприятия.

«На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон». В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен», — говорится в Telegram-канале властей.

Жителей попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Отмечается, что ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов.

В свою очередь, в департаменте транспорта Москвы предупредили, что возможны задержки и отмены отправлений некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов столицы по южным направлениям. Подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре «Автовокзалы Москвы», добавили в Telegram-канале дептранса.

Ранее в этот день в Воронежской и Липецкой областях, а также в Москве и Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами. Помимо этого, движение машин в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.