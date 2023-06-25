Ozon возобновил возможность оформления заказов во всех регионах РФ

Заказы из интернет-магазина Ozon можно снова оформлять во всех областях России. Как отмечается в сообщении ретейлера в Telegram-канале 25 июня, пункты выдачи в южных и центральных регионах также возвращаются к работе в обычном режиме.

«Пункты выдачи заказов в Ростове-на-Дону возвращаются в привычный режим работы, временно закрытые пункты уже открываются, некоторые откроются завтра», — уточняет компания.

В пресс-службе добавили, что срок хранения заказов будет продлен, чтобы всем покупателям было их комфортно забрать.

Ранее, 24 июня, Ozon временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах РФ для покупателей и отгрузки товаров для продавцов. Отмечалось, что будут возможны задержки в доставке из-за перекрытия дорог.