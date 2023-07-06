Невидимый враг: что нужно знать о менингококковой инфекции
Вспышка менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге привела к смерти двух человек, сообщили в минздраве региона. Погибли девушка 21 года и мужчина 46 лет. Болезнь развивалась стремительно, заболевшие скончались менее чем за сутки. Всего было госпитализировано семеро сотрудников компании, пациенты находятся под наблюдением врачей. Подробности — в материале «Известий».
Как заболели менингитом сотрудники Ozon в Екатеринбурге
О вспышке инфекции на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге стало известно 5 июля. Как сообщил Роспотребнадзор по Свердловской области, среди сотрудников распределительного центра Ozon было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции. Позже стало известно, что двое сотрудников скончались в больнице.
При этом распределительный центр и хостел, где жили сотрудники, продолжают работать. Сейчас там проводят срочную дезинфекцию помещений и вакцинацию — прививки за последние два дня получили уже 100 человек, еще 393 прошли обследования. Специалисты тем временем экстренно проверяют контакты заразившихся, чтобы проследить цепочки заражений, источник инфекции пока не установлен.
Менингит: что за болезнь, какие симптомы
Менингит — это опасное заболевание, при котором воспаляется оболочка спинного или головного мозга. Заболевание может быть вызвано как вирусами, так и бактериями, грибками или паразитами. Болезнь опасна не только высокой смертностью в остром периоде, но и тяжелыми последствиями, связанными с поражением нервных волокон: у переболевших нередко наблюдаются частичная или полная потеря слуха и зрения, нарушение умственного развития, судороги, параличи и т.л.
Как пояснил «Известиям» врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) д.м.н. Владимир Неронов, заболевание имеет множество разнообразных форм, от легкого — назофарингита (похожего по симптомам на ангину) до гнойного менингита с признаками сепсиса и возможным неблагоприятным исходом.
Менингит: симптомы заболевания
— главный симптом — неснимаемая головная боль;
— боль в горле, ломота в мышцах и суставах;
— лихорадка, изменение сознания;
— повышенная чувствительность к свету или звуку;
— иногда могут возникнуть тошнота и рвота;
— у новорожденных и детей младшего возраста могут быть только неспецифические симптомы: раздражительность и сонливость;
— на более поздних этапах — жесткость шеи (запрокинутая голова — также один из главных симптомов);
«Менингит бывает и не страшный, а страшна именно менингококковая инфекция, она действительно очень стремительна и летальна», — пояснила «Известиям» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Болезнь, как и любая ОРВИ, начинается с подъема температуры, озноба и головной боли. А потом резко, в течение суток, состояние может ухудшиться и головная боль станет невыносимой, человек практически теряет сознание. В дополнение на теле могут появиться определенные пятна — сыпь, похожая на синяки. Но это самая крайняя, летальная форма менингококковой инфекции.
Заражение, по словам Владимира Неронова, возможно исключительно от больного человека или носителя при достаточно продолжительном контакте. Считается, что количество носителей этой бактерии встречается в сотни раз чаще, чем клиническая форма заболевания. Поэтому в организованных коллективах при условии тесного контакта значительно возрастает шанс передачи инфекции в воздушно-капельной среде, где большинство будут носителями и лишь у некоторых разовьются клинические формы — назофарингиты (воспаление носоглотки) и менингиты.
Можно ли заразиться менингитом от посылок с OZON
Заразиться менингитом через посылку Ozon невозможно, заявил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, покупатели ничем не рискуют даже в том случае, если посылка была отправлена инфицированным сотрудником.
Как пояснил «Известиям» Владимир Неронов, менингококковая инфекция вызывается бактерией диплококком, нейссерией менингита. Возбудитель этой бактерии неустойчив окружающей среде и может находиться вне человеческого организма не более 30 минут, а под воздействием прямых солнечных лучей — всего несколько минут, после чего распадается.
Менингит: кто в группе риска
— новорожденные и дети младшего возраста. Повышенный риск заражения сохраняется до пяти лет;
— пожилые люди;
— люди с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитом;
— коллективы с высокой плотностью сотрудников;
— пациенты, которым проводились манипуляции на мозге;
— медицинские работники, особенно микробиологи;
— путешественники: возбудители разных форм менингита встречаются на всех континентах, особенно распространен в Африке к югу от Сахары.
Менингит: как лечить, что делать, если заразился
Когда говорят «менингит», чаще всего имеется в виду именно менингококковый бактериальный менингит, пояснил «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, при раннем диагностировании заболевания оно обратимо и поддается лечению антибиотиками без последствий. Главное, чтобы пациент как можно скорее обратился в больницу и сдал анализы. При этом болезнь не распространяется так быстро, как грипп или коронавирус, чаще всего регистрируют небольшие очаги поражения, когда заболевает до пяти-семи человек. То есть ждать эпидемии менингита не стоит, подчеркнул эксперт.
Основной мерой профилактики остается вакцинация. Еще в марте 2022 года Всероссийский союз пациентов призывал включить вакцину от менингококка в Национальный календарь профилактических прививок: годом ранее он стал причиной 5% летальных исходов в России. А в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у каждого 10-го инфицированного (преимущественно детей и молодых людей) менингит заканчивается летальным исходом, а у каждого пятого вызывает стойкую инвалидность.