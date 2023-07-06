Невидимый враг: что нужно знать о менингококковой инфекции

Вспышка менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге привела к смерти двух человек, сообщили в минздраве региона. Погибли девушка 21 года и мужчина 46 лет. Болезнь развивалась стремительно, заболевшие скончались менее чем за сутки. Всего было госпитализировано семеро сотрудников компании, пациенты находятся под наблюдением врачей. Подробности — в материале «Известий».

Как заболели менингитом сотрудники Ozon в Екатеринбурге

О вспышке инфекции на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге стало известно 5 июля. Как сообщил Роспотребнадзор по Свердловской области, среди сотрудников распределительного центра Ozon было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции . Позже стало известно, что двое сотрудников скончались в больнице.

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При этом распределительный центр и хостел, где жили сотрудники, продолжают работать. Сейчас там проводят срочную дезинфекцию помещений и вакцинацию — прививки за последние два дня получили уже 100 человек, еще 393 прошли обследования. Специалисты тем временем экстренно проверяют контакты заразившихся, чтобы проследить цепочки заражений, источник инфекции пока не установлен.

Менингит: что за болезнь, какие симптомы

Менингит — это опасное заболевание, при котором воспаляется оболочка спинного или головного мозга. Заболевание может быть вызвано как вирусами, так и бактериями, грибками или паразитами. Болезнь опасна не только высокой смертностью в остром периоде, но и тяжелыми последствиями, связанными с поражением нервных волокон: у переболевших нередко наблюдаются частичная или полная потеря слуха и зрения, нарушение умственного развития, судороги, параличи и т.л.

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Как пояснил «Известиям» врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) д.м.н. Владимир Неронов, заболевание имеет множество разнообразных форм, от легкого — назофарингита (похожего по симптомам на ангину) до гнойного менингита с признаками сепсиса и возможным неблагоприятным исходом.

Менингит: симптомы заболевания

— главный симптом — неснимаемая головная боль;

— боль в горле, ломота в мышцах и суставах;

— лихорадка, изменение сознания;

— повышенная чувствительность к свету или звуку;

— иногда могут возникнуть тошнота и рвота;

— у новорожденных и детей младшего возраста могут быть только неспецифические симптомы: раздражительность и сонливость;

— на более поздних этапах — жесткость шеи (запрокинутая голова — также один из главных симптомов);

«Менингит бывает и не страшный, а страшна именно менингококковая инфекция, она действительно очень стремительна и летальна» , — пояснила «Известиям» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Болезнь, как и любая ОРВИ, начинается с подъема температуры, озноба и головной боли. А потом резко, в течение суток, состояние может ухудшиться и головная боль станет невыносимой, человек практически теряет сознание. В дополнение на теле могут появиться определенные пятна — сыпь, похожая на синяки. Но это самая крайняя, летальная форма менингококковой инфекции.

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Заражение, по словам Владимира Неронова, возможно исключительно от больного человека или носителя при достаточно продолжительном контакте. Считается, что количество носителей этой бактерии встречается в сотни раз чаще, чем клиническая форма заболевания. Поэтому в организованных коллективах при условии тесного контакта значительно возрастает шанс передачи инфекции в воздушно-капельной среде, где большинство будут носителями и лишь у некоторых разовьются клинические формы — назофарингиты (воспаление носоглотки) и менингиты.

Можно ли заразиться менингитом от посылок с OZON

Заразиться менингитом через посылку Ozon невозможно , заявил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, покупатели ничем не рискуют даже в том случае, если посылка была отправлена инфицированным сотрудником.

Как пояснил «Известиям» Владимир Неронов, менингококковая инфекция вызывается бактерией диплококком, нейссерией менингита. Возбудитель этой бактерии неустойчив окружающей среде и может находиться вне человеческого организма не более 30 минут, а под воздействием прямых солнечных лучей — всего несколько минут, после чего распадается.

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Менингит: кто в группе риска

— новорожденные и дети младшего возраста. Повышенный риск заражения сохраняется до пяти лет;

— пожилые люди;

— люди с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитом;

— коллективы с высокой плотностью сотрудников;

— пациенты, которым проводились манипуляции на мозге;

— медицинские работники, особенно микробиологи;

— путешественники: возбудители разных форм менингита встречаются на всех континентах, особенно распространен в Африке к югу от Сахары.

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Менингит: как лечить, что делать, если заразился

Когда говорят «менингит», чаще всего имеется в виду именно менингококковый бактериальный менингит, пояснил «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, при раннем диагностировании заболевания оно обратимо и поддается лечению антибиотиками без последствий. Главное, чтобы пациент как можно скорее обратился в больницу и сдал анализы. При этом болезнь не распространяется так быстро, как грипп или коронавирус, чаще всего регистрируют небольшие очаги поражения, когда заболевает до пяти-семи человек. То есть ждать эпидемии менингита не стоит, подчеркнул эксперт.

Основной мерой профилактики остается вакцинация. Еще в марте 2022 года Всероссийский союз пациентов призывал включить вакцину от менингококка в Национальный календарь профилактических прививок: годом ранее он стал причиной 5% летальных исходов в России. А в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у каждого 10-го инфицированного (преимущественно детей и молодых людей) менингит заканчивается летальным исходом, а у каждого пятого вызывает стойкую инвалидность.