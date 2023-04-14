«Пока есть отказы от вакцинации, вспышки кори продолжатся»

Эпидемиологические службы на этой неделе начали сообщать о случаях кори в разных регионах России. По данным Роспотребнадзора, больше всего их выявлено в Новосибирской области, Дагестане и Самарской области. В Москве в РГУ нефти и газа им. Губкина ввели карантин из-за заболевшего студента. Корь — одна из самых заразных инфекций, которая может передаваться даже по вентиляции. В последнее время она перестала считаться типичной детской болезнью, при этом взрослые переносят ее особенно тяжело. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов рассказал «Известиям» о причинах вспышек кори, симптомах, способах распространения этого заболевания и роли антипрививочного движения в возникновении массовых вспышек инфекции.

«Чаще стали болеть взрослые»

— С чем может быть связано распространение кори сейчас?

— Это результат отсутствия плановой вакцинации в течение последних десятков лет, других причин нет. К сожалению, молодые люди 18–20 лет не задумываются над тем, привиты ли они. Но именно они ответственны за свое здоровье. Очень важно иметь достоверную информацию о своих детских прививках и проходить обследование на наличие антител. Это касается не только студентов, а всех, поскольку по статистике корь перестала быть классической детской инфекцией. В последние десять лет не только в нашей стране, но и за рубежом почти в половине случаев она отмечается у лиц старше 18 лет.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Чем она характеризуется?

— Корь — одна из самых заразных инфекционных болезней, вызывающая поражение дыхательного тракта и других органов, включая головной мозг. В ряде случаев ее последствия проявляются спустя 5–15 лет в виде фатального процесса — подострого коревого склерозирующего панэнцефалита (неизлечимая болезнь, проявляющаяся в расстройствах личности и поведения, прогрессирующей деменции, мышечных, двигательных, зрительных, когнитивных нарушениях. — «Известия»).

Симптомы заболевания разнообразны. В первые дни появляется конъюнктивит, лихорадка, слабость, может быть насморк, кашель. Также возможно расстройство стула, особенно у детей раннего возраста. Характерный ранний симптом — появление на слизистой щек пятен: это маленькие отметины серо-белого цвета, похожие на манную крупу. Потом появляется типичная для кори сыпь, которая распространяется с головы до ног в течении примерно трех дней. Постепенно она угасает, на ее месте формируется пигментация в виде синюшных багровых пятен.



В остром периоде также характерно развитие поражения головного мозга. После активного периода сыпи возникает выраженное снижение иммунитета с возможным присоединением бактериальной инфекции — пневмонии, отита, гайморита. У ряда пациентов нарушаются процессы свертывания крови с развитием кровотечений и кровоизлияний.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Для пациентов какого возраста корь наиболее опасна?

— Как правило, у непривитых она протекает достаточно тяжело практически в любом возрасте, и больной является активным источником инфекции для окружающих. У взрослых чаще регистрируется тяжелая интоксикация и упорная лихорадка, а у детей тяжесть может быть обусловлена вторичной инфекцией, наличием врожденных пороков развития, недоношенности. Также у пациентов с хронической патологией корь может приводить к обострению основной болезни — диабета, астмы, гипертонии, болезни почек, онкологии.

— Как распространяется корь?

— Это воздушно-капельная инфекция. Но в связи с тем, что доза возбудителя, нужная для формирования болезни, очень мала, а вирус распространяется очень легко, для заражения не обязателен прямой контакт с заболевшим. Например, в многоквартирных домах вирус распространяется по лифтовым шахтам и системам вентиляции, поэтому карантин накладывается на весь подъезд. У всех проживающих обязательно проверяют наличие прививок.

— Возможна ли профилактика кори?

— Это вакцинация. В плановом порядке все люди старше года должны иметь прививку от кори. Это живая аттенуированная, то есть ослабленная вакцина. Она вводится в возрасте от года и до шести лет. Если человек не был привит в детстве, ему нужно пройти двукратную вакцинацию. Те, кто не знает о своем прививочном статусе, могут сделать анализ на антитела. Если их нет, то нужно получить две дозы вакцины.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Всем, кто контактировал с источником инфекции, если они не были привиты или у них нет информации о своей вакцинации, нужно в течение 72 двух часов экстренно ввести вакцину. Это предотвратит болезнь или смягчит ее течение. Тем, кому вакцинация противопоказана, вводится иммуноглобулин, хотя он менее эффективен, чем вакцина.

Справка «Известий» Наибольшее количество заболевших корью в этом году выявлено в Новосибирской области, Республике Дагестан, Самарской области, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, но точное число заболевших не назвали. В 2019 году был зарегистрирован 4491 случай кори, в 2020 году — 1212, в 2021-м — один случай. Снижение числа выявленных случаев в 2020–2021 годах связано с действием противокоронавирусных ограничений, считают в Роспотребнадзоре. Охват иммунизацией против кори в среднем по стране превышает 95%. При этом в отдельных регионах он не достигает целевых значений, что стало одной из причин осложнения эпидситуации. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о проведении подчищающей иммунизации против кори. Кампания стартовала 3 апреля.

«Пока люди отказываются от вакцинации, эпидемические вспышки будут»

— Сыграло ли свою роль в распространении кори антипрививочное движение?

— Есть разные причины, по которым человек в детстве не получил ту или иную прививку. Это не только активные антипрививочные движения. Иногда это состояние здоровья, перестраховка родителей или врачей. Ребенок рос, развивался, и, так как вокруг большинство сверстников были привиты, он не встречался с инфекцией. Поэтому в детстве человек мог не переболеть. А в дальнейшем, как мы наблюдаем, болеют уже взрослые люди.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Но антипрививочное движение способствовало формированию неиммунной прослойки, из-за чего и у нас, и в других странах отмечаются массовые вспышки инфекции. Стоит учитывать, что иногда причиной отказа от прививки являются ложные «противопоказания» к вакцинации. Например, аллергия, недоношенность, неврологические болезни, порок сердца. Но это ни в коем случае не является причиной отсрочки или отмены вакцинации.

— Возможны ли на фоне распространения антипрививочного движения массовые вспышки других инфекций?

— Конечно. Мы уже наблюдаем циркуляцию вирусов полиомиелита, в том числе в нашей стране. Выявляются единичные случаи дифтерии, что при низком охвате плановой вакцинацией может привести к возникновению вспышки заболеваемости. Стоит вспомнить, как дифтерией в Москве в начале девяностых заболело несколько десятков тысяч человек. Было много летальных исходов. Продолжаются массовые случаи заражения коклюшем, в том числе у новорожденных. Тоже с летальным исходом.

Снижение охвата вакцинации, в том числе на фоне пандемии коронавируса, привело к снижению популяционного иммунитета. Поэтому если не проводить дополнительные подчищающие вакцинации, мы будем наблюдать вспышки других вакциноуправляемых инфекций.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Влияет ли на эпидемиологическую ситуацию приезд в страну беженцев и мигрантов?

— Все они — источник инфекции, возможно, в гораздо меньшей степени, чем граждане России, поскольку проходят специальные санитарные фильтры. Если эти лица не были вакцинированы или нет данных об иммунизации, они проходят вакцинацию. При этом человек, который, не имея прививки, посещает другую страну или регион с повышенной заболеваемостью, может легко заболеть и привезти эту инфекцию — скрытый инкубационный период при кори может достигать 21 дня.

— Возможно ли дальнейшее распространение кори, которое приведет, например, к эпидемии?