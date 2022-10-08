Об укусах не спорят: сколько россиян получает лечение от бешенства

С начала года в России зафиксировали один случай бешенства, в 2021-м таких инцидентов было пять, следует из статистики Роспотребнадзора. Пациенты регулярно обращаются с жалобами на укусы и царапины, полученные от контакта с животными, однако опасную вирусную болезнь можно победить, соблюдая меры профилактики. Сколько времени есть у пациента и какие симптомы характерны для бешенства — разбирались «Известия».

Смертельный укус

Бешенство (рабическая болезнь) — инфекционное заболевание диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. Раньше бешенство называли гидрофобией, хотя заражение совсем не вызывает страх воды. Дело в том, что один из главных признаков бешенства — мышечные сокращения с сильной болью при глотании любой жидкости, этих страданий и боится пациент. Всемирный день борьбы против бешенства проводится 28 сентября и приурочен ко дню смерти французского микробиолога Луи Пастера, который создал первую вакцину от этой инфекции.

В развитых странах основной носитель вируса — дикие звери, от которых болезнь передается домашним животным. Инфицирование людей может произойти через укус, царапину и слюну при контакте с больным животным. При отсутствии лечения болезнь протекает с тяжелым поражением нервной системы.

Об укусах не спорят Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По данным Роспотребнадзора, с начала года среди россиян зарегистрирован один пострадавший от бешенства, за аналогичный период 2021-го — таких случаев было пять. По поводу укусов, царапин и контакта со слюной животных в этом году за медицинской помощью пока обратилось более 203 тыс. человек (139,1 на 100 тыс. населения), в 2021-м — более 209 тыс. (142,56 на 100 тыс. населения). В основном пациенты жалуются на укусы собак: в 2022 году это более 142 тыс., или 70% всех пострадавших, в 2021-м — более 144 тыс. случаев, или 69,3%.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства погибает свыше 55 тыс. человек. Болезнь регистрируется более чем в 150 странах. Самый неблагополучный регион по бешенству — Юго-Восточная Азия (Индия, Китай, Вьетнам, Филиппины, Лаос, Индонезия и другие азиатские страны). Прививки от бешенства после укусов животных получают более 29 млн человек, что каждый год позволяет предотвращать случаи смерти.

Симптомы бешенства

Первые симптомы у человека возникают непосредственно в месте проникновения вируса — в области укуса , говорит врач-эксперт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.

— Это боль, жжение, покалывание, нарушение чувствительности. При распространении вируса на головной и спинной мозг может наблюдаться повышенная активность, возбудимость, боязнь воды, сквозняков, в других случаях паралич мышц, в том числе дыхательных, кома. Появление симптомов бешенства обычно указывает на вероятность летального исхода, поэтому профилактику нужно начать до клинических проявлений , — предупредила врач.

Об укусах не спорят Фото: Getty Images/NongAsimo

Больное животное может стать источником инфекции в течение 3–10 дней до появления клинических признаков , предупреждает Роспотребнадзор. Поэтому даже здоровое с виду животное способно быть переносчиком вируса. Инкубационный период при бешенстве у человека обычно дольше и составляет от 10 дней до двух месяцев. Хотя известны случаи, когда с момента заражения симптомы проявлялись быстрее — до пяти дней или же, наоборот, могли «прятаться» до одного года и более.

Профилактика бешенства у человека

Так или иначе единственное эффективное средство профилактики бешенства — противовирусная помощь сразу же после контакта с животным.

«В первую очередь необходимо провести первичную обработку места контакта — тщательно промыть струей воды с мылом; при наличии раны после промывания с мылом обработать края раны пятипроцентной настойкой йода; наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение», — советует Роспотребнадзор.

В больнице пациенту введут антирабическую вакцину, то есть прививку от бешенства. Это сделают в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни, пояснила Суна Исакова. Однократно пациенту может потребоваться антирабический иммуноглобулин (СанПиН 3.3686-21). По словам врача, курс вакцинации может быть прерван после получения лабораторного подтверждения об отсутствии заболевания у животного.

Об укусах не спорят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Очень важно одновременно с обращением к доктору позаботиться и о животном — его необходимо изолировать и вызвать ветеринара для консультации. За покусавшим обязаны наблюдать 10 дней с момента контакта.

— Если напала домашняя собака, которую своевременно прививают от бешенства, то вакцинация обычно не требуется, рекомендуется только тщательное промывание раны, обработка водными антисептиками, наблюдение за животным , — добавила Суна Исакова. — При появлении необычного поведения, обильного слюнотечения собаку необходимо доставить в ветеринарную станцию, а пострадавшему начинать курс иммунизации до получения результатов лабораторных исследований биоматериала собаки.

Животных на прививку

Разумеется, главная мера борьбы с бешенством — превентивная. Это вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных. Московские ветеринары с начала года привили против бешенства более 360 тыс. домашних животных, сообщает столичный комитет ветеринарии. Прививки обязательны для собак, кошек, хорьков и енотов. Если дома живет редкий питомец, о необходимости вакцинации нужно проконсультироваться с ветеринаром. Прививки от бешенства также положены коровам, козам, овцам, лошадям, верблюдам. Часто в преддверии 28 сентября клиники проводят акции — приглашают бесплатно привить питомца.

Об укусах не спорят Фото: Getty Images/sestovic

Дикие плотоядные животные тоже проходят иммунизацию. Об этих мерах предупреждают ветеринары. По территории лесных угодий разбрасывается приманка, она представляет брикет из продуктов, съедобных для зверей, — мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира. Еда с сильным специфическим запахом привлекает животных. Они раскусывают брикет, вакцина попадает в организм и формирует стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев. Вещество неопасно для домашнего питомца, если тот набредет на приманку. Также оно безвредно для людей, однако ветеринары призывают не трогать приманки.

Роспотребнадзор рекомендует принимать и другие профилактические меры: при необходимости регулировать численность безнадзорных животных в городах и селах, соблюдать правила содержания домашних животных, проводить их учет, регистрацию и своевременную вакцинацию, приобретать животных только при наличии ветеринарного освидетельствования, обеспечивать карантин при заболеваниях.