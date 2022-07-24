Фантастические твари: почему экзотические животные в неволе опасны для людей

21 июля в поселке Терпигорьево Мытищинского района случилось трагическое происшествие: сбежавшая из частного зверинца обезьяна пробралась на соседний участок и накинулась на двухлетнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу. Какую ответственность могут понести хозяева примата и как обезопасить себя от подобного соседства, разбирались «Известия».

Дело возбуждено. Что дальше?

Происшествие в Терпигорьево мгновенно привлекло внимание общественности. Менее чем через сутки по фату нападения животного на ребенка было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности»). Работу следствия контролирует подмосковная прокуратура. «Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, — сообщили в надзорном органе. — В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Фантастические твари: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Дело, в любом случае, обещает быть резонансным. Как выяснилось, владельцы частного зверинца, из которого ускользнул примат, — известный адвокат и его жена, а дом, на территории которого произошло нападение, принадлежит семье космонавта, дважды героя Советского Союза Валерия Рюмина. Однако нельзя не вспомнить о том, что это происшествие — одно из многих в череде случаев, когда владельцы экзотических домашних питомцев и их ни в чем не повинные соседи теряли здоровье и даже жизнь в результате нападения животных. Так, в 2017 году в городе Семилуки Воронежской области сбежавший из своего вольера в частном зоопарке бурый медведь напал на пожилого огородника. Мужчина погиб, а хозяин животного, пытавшийся его остановить, получил тяжелые травмы. Летом того же года в деревне Медвежьи озера в Щелковском районе Подмосковья домашний верблюд откусил руку своему хозяину. А еще раньше, в 2014 году, в поселке Кача в Крыму сбежавшая из клетки обезьяна вида черный мангобей загрызла спавшего в коляске младенца на глазах у матери . О случаях, когда агрессивные собаки, срываясь с поводков, нападали на прогуливавшихся рядом ничего не подозревающих людей, говорить и вовсе не приходится: такое случается регулярно в разных регионах страны.

Каждый раз после подобных происшествий раздаются призывы ужесточить правила содержания домашних животных. В 2018 году был принят «Закон об ответственном обращении с животными», а 1 января 2020 года вступило в действие постановление правительства от 22 июня 2019 года «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию», установившее список представителей фауны, которые в принципе не могут оказаться в частных руках. Однако и после этого происшествия с необычными питомцами не стали реже.

Вспомнить хотя бы прошлогодний случай в подмосковной Балашихе — там в ноябре 2021 года от хозяев сбежала домашняя рысь. Поиски оказались безрезультатными. Лишь на следующий день беглянка сама вернулась домой, к счастью, не успев ни на кого поохотиться. Полугодом раньше в Химках рысь выпала из окна городской квартиры — как оказалось, животное на несколько дней осталось без присмотра хозяев. В обоих случаях никаких мер по отношению к хозяевам животных не принималось. Так почему же не работает закон?

В ответе за тех, кого приручили

Одними из первых тревогу по поводу моды на экзотических питомцев забили ветеринары. Они регулярно сталкиваются с последствиями необдуманного выбора, когда владелец необычного домашнего любимца, вдруг осознает: «зверушка» ведет себя совсем не так, как он рассчитывал. Уход за такими питомцами, говорят ветеринары, требует больших затрат и денег, и времени, а главное — доскональных знаний о привычках, пристрастиях и характере животного. Между тем, многие, заводя себе экзотического питомца, руководствуются соображениями престижа, желанием пустить пыль в глаза знакомым или просто сиюминутным порывом, и вовсе не думают, что делать с ним дальше. Немногие задумываются даже о том, что маленький милый пушистый комочек через полгода-год превратится в крупного зверя с, возможно, весьма независимым характером, справиться с которым не всегда под силу даже профессиональному дрессировщику.

Фантастические твари: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Содержать любое экзотическое животное сложно, и на это надо рассчитывать с самого начала, — говорит подмосковный ветеринар с 30-летним стажем, пожелавшая сохранить анонимность. — Если у вас нет лишних денег, не стоит даже задумываться об этом. А если они у вас есть, это не избавит вас от необходимости еще до того, как вы привезете в дом животное, узнать как можно больше об особенностях его содержания. Первая задача — это обеспечить ему безопасные для него и для вас условия: помещение, уход, питание. Змеям и паукам, к примеру, несложно выскользнуть из неподходящего террариума — а ваши соседи вряд ли будут в восторге, обнаружив у себя в вентиляции удава. Нельзя кормить редких животных дешевым кормом для кошек и собак — они очень требовательны к рациону, и не получая нужных питательных веществ, витаминов и минералов, продуктов, которые они употребляют в природной среде, они начинают болеть и могут быстро погибнуть. Нельзя держать большое животное в тесном вольере — от этого оно, опять-таки, теряет здоровье, к тому же у него портится характер, появляется ненависть к людям, которые поместили его в ненадлежащие условия.

Ухаживать за животным должен человек, который разбирается в его повадках и знает, как воспитывать его, как обеспечить безопасность и животному, и людям вокруг. Сейчас собственные мини-зоопарки в моде, но очень часто мы видим, что за животными там ухаживают рабочие-мигранты, которых нанимают выполнять всю черную работу в доме, к которой относят и содержание зверинца. Эти люди не знают ничего об экзотических животных, не умеют с ними обращаться и очень часто сами первыми страдают от их когтей, зубов и копыт.

По словам ветеринаров, не все владельцы экзотов знают и о том, какое ветеринарное обслуживание необходимо для их питомцев. Не всякий, пусть даже опытный ветеринар сможет распознать и вылечить заболевание у страуса, крокодила или мартышки. А между тем, нездоровье — это одна из главных причин, по которой животное начинает вести себя неадекватно и агрессивно. На боль животное реагирует агрессией, и чтобы этого не допускать, требуется регулярно показывать своих питомцев ветврачу. Многие ответственные владельцы частных зверинцев специально ищут специалистов, работающих в крупных зоопарках или заповедниках, которые имеют опыт работы с необычными животными в неволе. Но так поступают далеко не все — опять-таки, прежде всего, из-за непонимания особенностей своих питомцев.

Фантастические твари: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Главное, что необходимо знать об экзотических животных — им никогда нельзя доверять, — говорит ветеринар. — Многие хозяева в какой-то момент расслабляются, считая, что уж их-то любимец совсем ручной и никогда никому не причинит вреда. Но дикое животное — это дикое животное. В любой момент, если ему что-то не понравилось, оно может проявить агрессию. И хорошо, если ее объектом станете не вы. У меня были клиенты, державшие небольшого аллигатора и чихуахуа. Они считали, что их животные — лучшие друзья. Но через небольшое время у них остался один аллигатор. Хотя их неоднократно предупреждали: у аллигатора нет друзей. У него есть только еда.

Закон в тупике

Еще одна проблема с содержанием экзотических животных связана с несовершенством действующего законодательства. Принятый в 2018 году закон «Об ответственном обращении с животными» должен был стать решением проблемы. Действительно, он содержит требования по обращению с питомцами, однако ответственность за выполнение этих требований предусмотрена не в самом законе, а в Уголовном и Административном кодексах РФ. А там чрезвычайно мало статей, касающихся животных, да и те, что есть, касаются, в основном, нарушений, которые хозяева допускают по отношению к питомцам. А вот ответственность за вред, нанесенный самими питомцами, законом никак не регламентирована.

Точно так же не регламентирована и ответственность за содержание запрещенных экзотов. Их список приводится в постановлении правительства от 22 июня 2019 года. Однако в случае нарушения хозяин животного, скорее всего, не будет наказан — максимум, предусмотренный законом, это конфискация опасного существа.

Фантастические твари: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Статья 21 закона «Об ответственном обращении с животными» гласит, что владельцы несут за нарушение данного закона уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с требованиями законодательства, однако в законодательстве эта ответственность как раз толком и не прописана, — говорит адвокат Игорь Трунов. — К примеру, за жестокое обращение с животными соответствующая статья УК предусматривает лишение свободы на срок до трех, а в некоторых случаях и до пяти лет. А за вред, который нанесло кому-то само животное, никаких наказаний не предусмотрено. Поэтому такие дела очень часто спускаются на тормозах.

Дело девочки, получившей травмы при нападении обезьяны в Терпигорьево, по мнению юриста, также вряд ли станет исключением. «Статья 118, в которой говорится о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — довольно „беззубая“ статья, не связанная с лишением свободы, — говорит Трунов. — К этому случаю она применима, по большому счету, лишь частично, ведь в такой формулировке не учитывается даже тот факт, что вред причинило животное. Но ничего более подходящего в УК просто нет». При такой формулировке, говорит адвокат, владелец животного может и вовсе уйти от ответственности — к примеру, указав, что неосторожность была проявлена не им, а его работником, не закрывшим клетку.

Чтобы закон заработал, считает Трунов, необходимо предусмотреть в УК наказания за нарушение каждого из его положений. «Необходимо внести в уголовный кодекс ответственность за вред, причиненный животным человеку, а также за владение запрещенным для содержания животным, — говорит адвокат. — А если такое животное напало на человека, то факт его принадлежности к списку запрещенных должен усугублять вину хозяина, и, стало быть, увеличивать наказание. Только в этом случае закон начнет работать».