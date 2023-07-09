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Число зафиксированных случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге возросло до 15

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальных. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области 9 июля.

«В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш» (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле)», — указано в сообщении.

Известно, что на данный момент осмотрено более 1200 человек. В связи с ситуацией проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

«На текущий момент прививки получили более 900 работающих в распредцентре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш», — говорится на сайте ведомства.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Заразные связи: ждать ли распространения менингита в России
В Свердловской области от заболевания скончались два человека

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

На следующий день региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников маркетплейса. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

В распределительном центре Ozon проводилась вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

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