Заразные связи: ждать ли распространения менингита в России

В Екатеринбурге два человека умерли от менингита, подтвердил минздрав Свердловской области. За день до этого Роспотребнадзор региона сообщил о вспышке заболевания среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Все они проживали в одном хостеле. Сейчас предприятие, чтобы исключить распространение инфекции, проводит вакцинацию всех сотрудников склада. Менингококковая инфекция нередко распространяется в таких местах, как гостиницы и хостелы, для заражения нужен тесный контакт с заболевшим, отметили эксперты. Единственным проверенным способом защиты от тяжелых последствий болезни считается вакцинация.

Контактные лица

Два человека из заболевших менингитом в Свердловской области скончались, подтвердили в региональном минздраве. Ранее о выявлении случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon на территории логопарка «Кольцовский» сообщил областной Роспотребнадзор. Первый сотрудник поступил в больницу еще 25 июня, а уже на следующий день умер из-за «молниеносного течения инфекции». Второго госпитализировали 1 июля — он умер в тот же день.

Еще шесть человек находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщил Минздрав Свердловской области.

В компании Ozon отметили, что уже начали вакцинировать всех сотрудников склада, чтобы избежать распространения инфекции. Сейчас прививку от менингита сделали сто человек. Также на предприятии ввели масочный режим и регулярные медицинские осмотры сотрудников. Кроме того, на складе проводится общая дезинфекция.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Менингококковая инфекция — крайне контагиозное заболевание, передающее воздушно-капельным путем , рассказал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Чаще всего им заболевают те, кто живет и ночует вместе с другими людьми в таких местах, как хостелы или гостиницы, — сказал он. — Особенно опасно оно для молодых людей 15–18 лет.

Как сообщил Роспотребнадзор Свердловской области, границы очагов и контактных лиц уже определили.

— Усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных лиц, — отметили там.

Нужен карантин

С учетом стремительного течения заболевания у погибших, в ближайшее время стоит опасаться новых летальных исходов, полагает Андрей Продеус. Поэтому крайне важно быстро узнать, какой штамм вызвал вспышку инфекции, чтобы правильно подобрать методику лечения. Но это станет известно только после получения результатов проведенных анализов.

— Существует множество форм менингита. Но, как правило, заражение проявляется крайне острыми симптомами: пациент чаще всего может назвать не только день, но и час, когда ему стало плохо, — рассказал «Известиям» главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ» Давид Биченов.

Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов

Сейчас необходимо ввести карантин, чтобы предотвратить новые случаи заражения, настаивает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Обычно заражение происходит при тесном контакте в садиках, школах и других организациях, где много людей находятся в тесном контакте, — предупредил он. — Но, конечно, менингококк не так заразен, как грипп или ветрянка. Весь Екатеринбург вряд ли может заразиться, и по России это не пойдет.

Эксперт также отметил, что возможно бессимптомное течение менингита, но его носители остаются заразными.

— В случае с заболевшими работниками одной организации можно ограничиться локальными мерами, но при этом они должны вакцинироваться по графику, как, например, от кори, — сказал Михаил Болков.

Фото: РИА Новости

Менингококковая инфекция может протекать как в локальной форме, в виде воспаления носоглотки и ротоглотки, так и в генерализованной форме, с общей интоксикацией и поражением мягких оболочек головного мозга, то есть с менингитом, сказал «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниями Владимир Чуланов.

— Наиболее частые симптомы менингококковой инфекции — головная боль, высокая температура, скованность мышц шеи. Также могут быть тошнота, рвота, повышенная чувствительность глаз к свету, спутанность сознания, — сказал он.

Чтобы не заболеть менингококковой инфекцией, следует часто мыть руки, особенно перед едой, избегать мест массового скопления людей и тесного контакта с людьми с признаками заболевания дыхательных путей , рекомендовал Владимир Чуланов. Он также заявил, что не должно быть совместного использования чашек, посуды или зубных щеток.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

При этом эксперт отметил, что возбудитель инфекции неустойчив к факторам окружающей среды и чувствителен к дезинфицирующим средствам.

— Важно проводить влажную уборку помещений с помощью моющих средств и регулярно проветривать помещение, по 8–10 минут не менее четырех раз в день , — сказал он.

Не дотянет до гриппа

Многие россияне не вакцинированы от менингита, отметил Михаил Болков. Отсутствие вакцинации назвал причиной летальных исходов Андрей Продеус.

— Заболевание протекает очень стремительно, поэтому не всегда удается помочь пациентам даже при правильно поставленном диагнозе, — сказал он.

Общегосударственной программы по вакцинации от менингита нет, но бесплатно по ОМС от него прививают в некоторых регионах, например в Москве и в Московской области , добавил он. В других же субъектах граждане могут привиться за деньги.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Как рассказала «Известиям» руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева, сегодня разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции — они защитят от наиболее распространенных и опасных серогрупп менингококка.

— Вакцинация от менингококковой инфекции показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на данный момент нет острого заболевания , — отметила она.