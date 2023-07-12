В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду, 12 июля, поручил комитету нижней палаты парламента по обороне проработать организацию выставки техники НАТО, пораженной в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом Володин поддержал идею депутата от КПРФ Владимира Исакова, который на заседании напомнил, что в первые дни после начавшегося 12 июля 1943 года Прохоровского сражения подбитые фашистские «Тигры» были выставлены в Москве.

Он и предложил организовать такую выставку у посольств стран, которые поставляют вооружение украинской стороне.

«Предложил <…> организовать выставку техники стран НАТО, захваченной нашими войсками, напротив зданий посольств тех стран, которые ее поставляют. Председатель Госдумы Володин дал прямое поручение председателю комитета по обороне в обязательном порядке проработать данный вопрос», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Накануне, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.

В середине июня президент России Владимир Путин сообщил, что Россия уничтожила уже около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. По словам главы государства, на тот момент было уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин отметил, что не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также президент России спрогнозировал, что Украина скоро может остаться без собственной военной техники.

В том же месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина потеряла большое количество западной военной техники в ходе наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.