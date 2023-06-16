Путин сообщил об уничтожении 30% поставленной ВСУ Западом бронированной техники

Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Не мы же с ними [западными странами] не ведем диалог — они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения. Но мы сейчас сожжем всё, что они поставили, — посмотрим, что будут делать дальше. <...> 30% тяжелой бронированной техники уничтожено уже, поставленной», — сказал он.

Глава государства уточнил, что уже уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также президент России спрогнозировал, что Украина скоро может остаться без собственной военной техники.

Ранее, 14 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина потеряла западную военную технику в ходе наступления. Он рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников представит доклад по этой теме.

13 июня министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении.

На фоне этого замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Комментируя уничтожение российской армией западной техники, Путин в тот день указал, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.