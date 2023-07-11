Шойгу отметил высокую эффективность российских линий обороны и авиации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные разведки констатируют высокую эффективность российских линий обороны, минных заграждений и авиации.

«Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, с 4 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что ни на одном из направлений в зоне проведения спецоперации украинские войска не достигли своих целей. Российские силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике. Так, снижается наступательный потенциал противника.

Министр обороны РФ отметил, что в 2023 году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) увеличил количество выпускаемых боеприпасов более чем в десять раз в сравнении с началом прошлого года. Так, предприятия смогли нарастить производство востребованного вооружения в кратчайшие срок и обеспечить их ускоренные поставки в российские войска.

Шойгу также обратил внимание на то, что, несмотря на свою загруженность, президент России Владимир Путин дважды в сутки заслушивает отчеты о ситуации на фронте.

«Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена и с честью выполняют задачи», — заключил министр обороны.

Накануне, 10 июля, в госкорпорации «Ростех» заявили, что РФ вдвое увеличила производство истребителей Су-30, Су-34, Су-35. В компании уточнили, что системы подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) РФ продемонстрировали свою эффективность, а многие зарубежные страны и другие заказчики хотят получить российские средства уничтожения БПЛА для охраны своих объектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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