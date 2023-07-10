РФ вдвое увеличила выпуск истребителей Су-30, Су-34, Су-35

РФ вдвое увеличила производство истребителей Су-30, Су-34, Су-35, которые нужны для проведения спецаиальной военной операции (СВО). Об этом 10 июля заявил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«По некоторым позициям мы <...> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Минобороны. Это такие самолеты, как Су-30, Су-34, Су-35», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Артякова, эти истребители эффективны на линии соприкосновения и значительно способствуют выполнению спецоперации. «Ростех» готов продолжать наращивать объемы производства необходимого вооружения для СВО, подчеркнул он.

Кроме того, первый замгендиректора госкорпорации уточнил, что системы подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) РФ продемонстрировали свою эффективность, уже многие зарубежные страны заинтересованы в них. Они и другие заказчики хотят получить российские средства подавления и уничтожения беспилотников для охраны своих объектов. Артяков отметил, что Россия продолжит совершенствование этих систем на фоне активного применения БПЛА Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее, 20 июня, сообщалось, что фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне спецоперации защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, в том числе защиту от комплексов зарубежного производства. Отмечалось, что подобные средства уже были установлены на истребителях Су-25.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 производится в РФ с 2008 года. Он предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.