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Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне спецоперации (СВО) защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ зарубежного производства. Об этом 20 июня со ссылкой на информированный источник сообщило «РИА Новости».

«На сегодняшний день наряду с Су-25 и армейской авиацией бомбардировщики Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — сказал собеседник агентства.

Конкретные меры не уточняются, но источник подчеркнул, что «они эффективно противодействуют РЭБ противника».

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Ранее, 12 июня, экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении. Экипаж нанес ракетно-бомбовый удар в районе населенного пункта Петропавловка.

До этого, 6 июня, штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые пытались контратаковать на краснолиманском направлении. Экипажи также ударили по шести опорным пунктам, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинской армии.

17 мая Минобороны РФ показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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