Штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались контратаковать на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в разговоре с ТАСС.

«Штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших попытки вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении», — сказал Савчук.

Помимо этого, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по шести опорным пунктам, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинской армии в районах Петровское, Невское и Торское.

По информации начальника пресс-центра, российская группировка «Центр» артиллерийским огнем поразила позиции 66-й отдельной механизированной бригады противника на сватовском направлении.

Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также четыре грузовика подвоза боеприпасов противника. Зенитными ракетными комплексами (ЗРК) уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населенного пункта Нововодяное.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоданиловки.

Также российские войска отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских боевиков, 28 танков, в том числе три колесных танка АМХ-10 французского производства и 109 боевых бронированных машин.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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