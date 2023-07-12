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Антонов заявил о демонстрации антироссийской заряженности НАТО на саммите альянса

Посол Антонов: саммит НАТО продемонстрировал антироссийскую заряженность альянса
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Фото: Соцсети
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Саммит НАТО продемонстрировал стремление альянса сосредоточить как можно больше войск вблизи России. Об этом в среду, 12 июля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО. Россия без преувеличения определена в качестве главной угрозы Североатлантическому союзу. На борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока», — приводятся его слова в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам Антонова, развязанная Вашингтоном «гибридная война» позволяет заработать военным промышленникам. Однако простые граждане западных стран за это расплачиваются, а судьба украинцев на Западе вообще «мало кого заботит».

«Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Тянут в пропасть конфликта своих союзников. При этом на заклание предпочитают отправлять украинцев», — подчеркнул Антонов.

Посол РФ отметил, что, несмотря на стремление НАТО как можно ближе пододвинуть войска к рубежам РФ, уверенность России в правильности действий не пошатнется. По словам Антонова, нет никаких сомнений в том, что задачи спецоперации на Украине будут полностью выполнены.

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Ранее, 11 июля, на первой встрече членов военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину в состав НАТО, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. При этом в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

По итогам первого дня встречи лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Кроме этого, канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что страна предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн), а также боевые машины и боеприпасы.

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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